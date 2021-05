Combien cela coûtera-t-il de voir Cruella sur Disney +

Disney + prépare l’une de ses sorties les plus attendues de mai: le film Cruella, avec Emma Stone. Le film, qui servira de spin-off du personnage emblématique de 101 Dalmatiens, a déjà généré de nombreuses attentes et pour le voir, vous devrez payer un coût supplémentaire à l’abonnement mensuel. Notez combien vous devrez payer et quand la bande sera disponible pour tous les utilisateurs.

« Cruella, avec Emma Stone, suit les traces de l’un des méchants les plus infâmes et les plus élégants du cinéma. Le film se déroule à Londres dans les années 1970, pendant la révolution punk, et raconte l’histoire d’Estrella: une jeune intelligente et rebelle femme qu’il laisse le côté obscur entrer dans sa vie jusqu’à ce qu’il devienne une légende des scandales et de la vengeance « , est le synopsis officiel de ce film de 134 minutes qui sera sur la plate-forme.







Tout comme il l’a fait avec Mulan ou est programmé avec Black Widow, Disney + proposera un système lancer hybride. Il sortira en salles et en streaming en même temps, bien que dans cette dernière option, cela se fera via Premier Access avec le paiement d’un loyer. Il sera ensuite diffusé pour tous les abonnés au service.

Combien cela coûtera-t-il de regarder Cruella sur Disney + et quand sera-t-il gratuit sur la plateforme?

Le prix sera 29,99 € (Mexique, 329 pesos mexicains; Argentine, 1050 pesos argentins) à partir de 28 mai et sera disponible jusqu’au 11 juin globalement. Si vous souhaitez attendre de voir Cruella sans frais supplémentaires, vous devez le faire jusqu’au 16 juillet quand il sera publié.

De cette façon, tout est prêt en l’absence d’une semaine pour le lancement. Ce vendredi même la production du film a partagé la bande originale Officiel contenant des chansons de The Doors, The Clash, Bee Gees, Queen, Blondie et Nina Simone.