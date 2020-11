Combien cela coûte-t-il d’avoir (ou d’adapter) une maison intelligente?

Maria Zilah Getti, 77 ans, n’avait qu’une seule exigence dans la construction de sa nouvelle maison: une maison intelligente. Suite aux ordres du nouveau résident, l’architecte Flavia Ranieri, du bureau de Mys Senior Design, a installé un système d’éclairage et de sonorisation intégré, des serrures automatiques et encore une autre série d’appareils répondant aux besoins et aux désirs de Dona Zilah.

Ce qui était autrefois le luxe est désormais synonyme de commodité. La technologie dans la maison garantit, pour les personnes de tous âges, sécurité, personnalisation et économie. À l’époque du coronavirus, c’est également devenu une mesure sanitaire, car la plupart des commandes sont effectuées par la voix ou des assistants de programmation, évitant le toucher.

Les initiatives peuvent également aider les personnes ayant une forme de handicap, avec des boutons qui font descendre les étagères ou des lampes connectées à la sonnette, ce qui permet aux personnes malentendantes de comprendre la présence d’une personne à la porte.

Selon l’Association brésilienne de l’automatisation résidentielle et des bâtiments (Aureside), il y a actuellement en moyenne 900000 à 2 millions de maisons intelligentes dans le pays – ce qui en 2015 était proche de 300000. «Nous sommes dans un moment pour utiliser la maison. Et à cause de cela, de nombreux nouveaux besoins sont apparus, dont l’automatisation joue un rôle extrêmement important », déclare le président d’Aureside, José Roberto Muratori, citant comme exemple la connectivité et la productivité pour le bureau à domicile.

Pour les personnes âgées, amener la technologie dans la réalité de la vie quotidienne est synonyme d’autonomie, avec des lampes qui s’allument automatiquement lorsqu’elles sentent un mouvement dans les tiroirs à médicaments avec des capteurs programmés, qui avertissent les résidents des heures de prise de médicaments. «La maison intelligente est celle qui comprend simplement vos besoins», résume Flavia Ranieri.

Selon elle, la seule différence technologique pour les personnes âgées et les jeunes est que le premier groupe a besoin de soutien pour commencer à utiliser le système. «Mais s’ils ont (cette aide), ils s’embrassent», précise le professionnel qui, depuis 2017, travaille sur des projets spécialisés en gérontologie. Zilah est du même avis. «Je pense que c’est très triste que les gens pensent que nous ne savons pas comment gérer la technologie. Je suis diplômé en droit, j’ai fait de la muséologie et de la bibliothéconomie, j’ai voyagé à l’étranger, j’aime dessiner, écrire, lire; avant la pandémie, il avait des cours d’anglais et d’équitation. Avec tout ce bagage d’informations, pour l’amour de Dieu, n’est-ce pas? », Demande-t-elle.

Combien

Le nouveau scénario numérique des maisons est divisé en deux grands groupes: l’automatisation de projet et le plug and play (connexion et utilisation, en traduction gratuite). Le premier est généralement pensé avant les travaux, car il nécessite une infrastructure spécifique pour intégrer les systèmes. Le second, en revanche, suit la ligne du «bricolage» et permet au résident lui-même de réaliser des transformations intelligentes – ce qui a rendu cet univers attractif même pour les profanes sur le sujet.

Avec l’augmentation des produits sur le marché, le prix, qui était auparavant inaccessible pour beaucoup, a chuté – il existe des produits intelligents pour moins de 50 R € sur le marché – et de plus en plus d’entreprises et d’utilisateurs ont commencé à investir dans le concept d’automatisation. Cependant, le prix de création d’une maison intelligente varie considérablement.

Pour une maison de 100 m², à partir de R € 450, il est possible d’installer une commande de quatre circuits d’éclairage et des appareils utilisant une télécommande, tels que la climatisation et la télévision, selon la société WDC Networks. Sur la base des produits de la gamme Smarteck, de Steck, 2 000 R € suffisent pour installer des interrupteurs internes, des serrures et des prises intelligentes dans toute la maison. Pour les projets d’automatisation complets, la valeur est d’environ 10 000 R €.

Comment ça fonctionne?

«Quand on parle d’accessible, il a quelques piliers: le prix, la langue – car tout est en portugais, du manuel à l’application – et l’installation», explique Nayara Diniz, chef de produit chez Steck, une société spécialisée dans les produits intelligents. L’un d’eux est le Plug Socket, qui peut transformer n’importe quel objet en intelligent et, ainsi, les connecter par des applications sur le smartphone ou par commande vocale lorsqu’il est connecté avec des assistants virtuels de Google ou d’Amazon, par exemple.

L’un des avantages d’avoir un haut-parleur intelligent, que ce soit Nest (de Google) ou Echo (d’Amazon), est qu’il peut fonctionner comme un centre de contrôle pour tous les objets intelligents de la maison. Enregistrez simplement chacun de ces objets dans l’application concernée. De plus, le système vocal est quelque chose de plus intuitif, ce qui facilite son utilisation.

Par exemple, le mot «cineminha» peut être programmé pour activer instantanément plusieurs appareils: lumières, machine à pop-corn et télévision. Cependant, cela nécessite une certaine préparation. Dans le cas du fabricant de pop-corn, il doit être branché dans une prise intelligente – et avec du maïs – pour que le pop-corn éclate. Au lieu d’utiliser des mots, il est également possible de programmer des heures pour avoir une routine avec les appareils. Par exemple, du lundi au vendredi, à 6 heures du matin, la machine à café s’allumera automatiquement.

Faire cette planification avec les appareils est ce qui rend une maison automatique intelligente. «Dans une maison automatisée, vous devez activer les appareils, même à distance. Dans un smart, les appareils se parlent et agissent à partir d’un modèle plus proactif, normalement géré par un système d’intelligence artificielle », explique le professeur d’informatique et docteur en télécommunications Mauro Margalho Coutinho.

Dans la région de Moema, au sud de São Paulo, l’architecte Gabriela Prado a rompu avec l’idée qu’un projet technologique doit suivre la palette d’argent, si courante dans les films de science-fiction. Avec des tons neutres, des détails en bois et des meubles qui respirent le confort, le projet de 70 m² est entièrement automatisé. Pour elle, avoir de bons fournisseurs était essentiel pour la construction.

«J’avais déjà fait de l’automatisation du son, des choses séparées, mais cette fois j’ai fait tout ce qui était connecté. Et je ne savais pas ce que c’était. Il y avait donc quelqu’un sur le tas pour me soutenir, un autre spécialiste de l’automatisation qui vérifiait si tout allait bien. C’était fondamental », dit-il.

En y réfléchissant, WDC Networks a créé Casa Conectada, «un lieu pour démystifier la technologie de la maison pour l’architecture et pour l’utilisateur», selon le PDG de la société, Vanderlei Rigatieri. «Lorsque nous sommes allés étudier ce marché de manière plus approfondie, nous avons réalisé que l’automatisation était encore un produit de luxe. Puis l’idée est venue de créer un modèle de projets et d’avoir un endroit pour parler directement au public », dit-il.

Le système utilisé, le Z-Wave, ne dépend pas d’Internet – c’est un type de protocole qui utilise des ondes radio, contrairement au Wi-Fi. Ce serait, dans une explication simpliste, une sorte de réseau sans fil spécifique (et exclusif) à la maison. De plus, les produits sont équipés de piles pour que le résident ne soit pas à court de plan B en cas d’extinction de la lumière, par exemple. «Tout est conçu pour que vous ayez confort et sécurité», souligne Vanderlei.

Un autre terme actuel que la maison intelligente apporte est la durabilité. Il permet la visualisation des dépenses énergétiques à travers des applications et rationalise les dépenses. «Tout comme une voiture moderne qui coupe le moteur lorsqu’elle se rend compte que vous vous êtes arrêté à un feu de circulation et le rallume dès que vous appuyez sur l’accélérateur, une maison intelligente se rendra compte que vous êtes sorti pour faire quelque chose et que vous avez laissé votre téléviseur allumé. Il pourra l’éteindre puis le rallumer lorsque les détecteurs de mouvement détecteront son approche de la pièce », explique Mauro.

Certains établissements privés ont déjà commencé à utiliser la technologie pour empêcher la transmission du covid-19. À Goiás, dans la ville touristique de Pirenópolis (à 140 km de Brasilia et 120 km de Goiânia), Ayla Smart House – une propriété qui peut être louée pour une saison – dispose d’un système automatique pour garantir à ses clients le minimum de contact possible sur les objets et les surfaces du logement.

La technologie à commande vocale allume et éteint les appareils, fournit des informations sur la culture et l’histoire de la ville, et effectue même l’enregistrement, sans avoir besoin de contact humain. Il a fallu huit mois pour quitter la maison prête à recevoir des invités, qui peuvent être rappelés de leurs rendez-vous par Google Nest. Même le café est prêt automatiquement – il suffit de programmer l’heure et voilà.

À la maison de retraite Elissa Village, à Curitiba, en plus d’assurer la sécurité, la maison intelligente apporte également de l’autonomie aux personnes âgées, ce qui facilite la mobilité et la vie quotidienne et élimine le besoin d’une infirmière présente en permanence. «Dans la salle de bain, en plus du levier unique, ils ont un thermostat pour garantir la température maximale de l’eau. Il existe également des caméras (avec des images pixélisées, pour garantir la confidentialité) pour détecter les chutes », explique l’architecte Flávia Ranieri, qui a conçu les salles du site.

Depuis 1962, avec le design The Jetsons, nous rêvons de la maison intelligente. Avec l’avancement des technologies, il est enfin arrivé. Pour le président d’Aureside, José Muratori, la vérité est simple: «Ce n’est plus la maison du futur. C’est le présent ».