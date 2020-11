Combien cela coûte-t-il à Apple de produire un iPhone 12

LA nouvel iPhone 12 ils sont sur le marché depuis plusieurs semaines et, malgré les débuts de la variante compacte Mini, ils restent parmi les plus chers du marché. En fait, un iPhone 12 Mini coûte aux consommateurs italiens un minimum de 839 euros, tandis que pour les professionnels qui souhaitent se concentrer sur la variante Pro Max, la dépense peut atteindre jusqu’à 1 639 euros; comme le montrent les données révélées par les magazines Nikkei et Business Korea, cependant, au fabricant Apple l’assemblage d’un de ces téléphones coûte beaucoup moins cher.

Ce n’est pas la première fois que laboratoires et journaux se mettent d’accord dans la poche de la maison Cupertino sur le processus de production des téléphones, et même dans ce cas, avant d’entrer dans le fond du dossier, il convient de faire une prémisse: les calculs effectués par Fomalhaut Techno Solutions – c’est-à-dire le laboratoire avec lequel il a eu affaire récupérer un prix plausible pour les éléments individuels du téléphone – ne prenez en compte que les soi-disant nomenclature des téléphones considérés. Il s’agit essentiellement d’une liste approximative de composants qui n’inclut pas leur assemblage, ni le processus de recherche et développement qui a conduit à la conception des téléphones et des solutions adoptées en leur sein, la création des lignes de code logiciel pour les faire fonctionner, la campagne publicitaire liée au lancement et à l’infrastructure de distribution des unités en magasin ou entre les mains des clients.

Cela dit, l’analyse montre que trouver les matériaux pour un iPhone 12 coûte à Apple environ 373 €, tandis que la variante Pro devrait coûter un peu plus, environ 406 €. Les composants les plus chers des appareils se sont avérés comme d’habitude Écrans OLED fabriqué par les Coréens Samsung et LG qui aurait pu coûter environ 70 € chacun. En deuxième place dans la liste des éléments les plus chers du téléphone se trouve évidemment le puissant processeur A14, tandis que la mémoire interne coûte 19,2 € et la RAM 12,8. L ‘appareil photographique contribue enfin à la facture principalement en raison du nombre d’éléments présents – puisque chacun des capteurs Sony peut coûter de 5,40 € à 7,40 €.