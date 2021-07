Combien Black Widow a-t-il gagné lors de ses débuts en streaming sur Disney + Premier Access ?

De bonnes nouvelles tout autour, comme Veuve noire est sorti victorieux de son week-end d’ouverture d’une manière qui a vaincu toute concurrence. Cela a écrasé ceux qui doutaient que Marvel ait le même attrait dans la phase quatre, et a prouvé que les doubles sorties en salles et en streaming peuvent être une combinaison mortelle. Après une journée d’ouverture impressionnante, Disney a maintenant annoncé que Veuve noireLes débuts de ont coûté plus de 218 millions de dollars à travers le monde, y compris ceux qui ont choisi de regarder le film via Disney + Premier Access. La répartition est encore plus impressionnante, car les recettes sont réparties de manière assez égale, les cinémas nationaux représentant 80 millions de dollars, 78 millions de dollars provenant de l’international et 60 millions de dollars constituant le reste via les buy-ins en streaming.

Veuve noire a désormais le week-end national d’ouverture le plus élevé depuis le début de la pandémie de Covid19, et si les numéros Disney + Premier Access sont pris en compte, c’est également le premier film à remporter plus de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Dans l’ensemble, c’est un signe que l’absence de Marvel des cinémas pendant deux ans a certainement rendu le cœur plus affectueux, et bien que certains aient cité les doubles sorties comme la mort des cinémas, il semble que les cinémas puissent tenir le coup lorsque le bon film arrive. le long de. Avec Veuve noire devenant la troisième histoire « d’origine » la plus lucrative du MCU, assis derrière seulement Panthère noire et Capitaine Marvel, il semble que Black Widow soit définitivement le bon film au bon moment.

« Une fois de plus, Marvel a livré un film exceptionnel pour le plus grand plaisir des fans du monde entier, Black Widow franchissant de nombreux jalons sur le marché actuel », a déclaré Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution. « Veuve noireLa solide performance de ce week-end confirme notre stratégie de distribution flexible consistant à rendre les films de franchise disponibles dans les cinémas pour une véritable expérience cinématographique et, alors que les préoccupations liées au COVID se poursuivent dans le monde, à offrir un choix aux consommateurs qui préfèrent regarder à la maison sur Disney +.

« C’est incroyable de voir le public apprécier Veuve noire après deux ans sans nouveau film de Marvel Studios, et ce week-end d’ouverture spectaculaire montre à quel point les fans étaient impatients de voir cette Avenger bien-aimée dans sa propre histoire. Il ne fait aucun doute que cela valait la peine d’attendre – Cate Shortland, Scarlett Johansson et l’équipe de Marvel Studios ont livré un film exceptionnel qui perpétue un héritage d’excellence créative alors que l’univers cinématographique Marvel s’étend et entre dans une nouvelle ère », a ajouté Alan Bergman, président , Disney Studios Content, sur l’héritage du box-office du film.

Alors que les séries télévisées de Marvel ont déchiré les charts de streaming en l’absence de nouveaux films, il semble que toutes les craintes de fatigue ou d’échec de Marvel aient désormais bel et bien été dissipées. Avec de nouvelles fonctionnalités cinématographiques maintenant prévues presque tous les deux mois pour commencer à ramener le MCU dans quelque chose comme son calendrier d’origine, à commencer par Shang Chi et la légende des dix anneaux en septembre, personne ne pariera contre une domination Marvel/Disney des théâtres pour le reste de cette année et jusqu’en 2022.

De plus, avec Loki touche à sa fin et devrait établir un nouveau record de streaming pour Disney dans le processus, les fans attendent déjà avec impatience la prochaine nouvelle série à venir bientôt. Veuve noire est maintenant disponible dans les cinémas et sur Disney+ Premier Access. Loki lance son dernier épisode mercredi sur Disney +.

Sujets : Black Widow, Box Office, Disney Plus, Streaming