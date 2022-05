Combien Benedict Cumberbatch a été payé pour Doctor Strange 2

merveille

Benedict Cumberbatch devient l’une des figures les plus importantes du MCU avec son personnage Doctor Strange et son salaire le prouve.

©IMDBDocteur étrange

Doctor Strange dans le multivers de la folie est l’un des événements les plus attendus de la Univers cinématographique Marvel avec la promesse d’un spectacle grâce à la participation de nombreux personnages tels que Scarlet Witch, Wong, América Chávez et même le mystérieux groupe connu sous le nom de The Illuminati dans lequel Charles Xavier fera ses débuts au sein du MCU. Les fans de la marque ont hâte de voir le film.

Tous ces condiments s’accompagnent d’une autre réalité. Doctor Strange, le personnage joué par Benedict Cumberbatch depuis le film de 2016, devient un incontournable parmi les héros de merveille et certains le désignent même comme l’héritier naturel d’Iron Man de Robert Downey Jr. Bien que cette place soit difficile à occuper, le talent de Cumberbatch est un point en faveur dans cette direction.

Le salaire de Benedict Cumberbatch

Bien sûr, Kévin Feig sait que les bonnes choses ont un prix, et la participation d’un acteur de la trempe Benedict Cumberbatch dans des projets répétés merveille ne fait pas exception. L’acteur a fait une carrière phénoménale en plus de son personnage dans le MCU avec des films comme Le Pouvoir du Chien, Le Hobbit, Le Code Enigma Oui Star Trek : dans le noirentre autres.

A combien peut monter le salaire de ce talent ? L’industrie hollywoodienne est généralement très généreuse avec ses enfants prodigues et c’est l’un de ces cas. Par la première bande du Sorcier Suprême, Benedict Cumberbatch reçu la somme de 5,5 millions de dollars. Bien sûr, le temps passa et l’importance du personnage monta de plusieurs échelons si bien que Doctor Strange dans le multivers de la folie gagné 7,5 millions de dollars.

Ce qui est certain, c’est que Docteur étrange Il semble qu’il sera l’un des personnages les plus importants de merveille suite aux départs à la retraite d’Iron Man (Robert Doney Jr.) et de Captain America (Chris Evans). Bon nombre des intrigues les plus importantes des phases suivantes du MCU verront l’intervention de ce personnage et le arts mystiques. Le multivers est un concept qui traverse merveille aujourd’hui et le Sorcier Suprême est un acteur clé à cet égard.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂