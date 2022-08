combien a-t-il amassé "Dragon Ball Super : Super héros" jusqu’au moment?

PHOTOS SONY

Le film d’animation réalisé par Tetsuro Kodama a battu un record important aux États-Unis. C’est le nombre que vous obtiendrez lors de votre premier week-end au cinéma.

©Photos SonyDragon Ball Super : Super Hero a établi un record au box-office.

Pour les amateurs d’anime, cette semaine était particulièrement spéciale. Et c’est que Crunchyroll Oui images sony ils ont lancé Dragon Ball Super : Super héros, le dernier film de la franchise la plus reconnue dans ce format. Le film a eu sa première dans les salles de toute la région et l’accueil du public a déjà permis de savoir combien a-t-il amassé jusqu’à présent cette production disponible en japonais. Connaissez la figure ci-dessous!

Dès le 18 août, le film réalisé par Tetsuro Kodamaqui comprenait l’intervention de Akira Toriyamale créateur de manche qui a inspiré l’histoire originale, le scénario et la conception des personnages de cette dernière version. C’est qu’en vérité, le phénomène a commencé en 1984, lorsque ce titre a été lancé pour la première fois, qui s’est vendu à plus de 260 millions d’exemplaires dans le monde et qui a permis l’adaptation au cinéma, à la télévision et aux jeux vidéo.

De quoi s’agit-il? Pour voir Dragon Ball Super : Super hérosvous devez vous rappeler qu’à l’époque, Son Goku a détruit le Patrouille rouge. Cependant, différentes personnes ont décidé de poursuivre son héritage et pour y parvenir, ils ont créé deux androïdes définitifs appelés Gamma 1 et Gamma 2qui se proclament super-héros et qui chercheront à attaquer piccolo et gohan. « Quel est l’objectif de la nouvelle Red Patrol ? Face à un danger imminent, il est temps pour le Super Héros de se réveiller !», conclut son synopsis officiel.

+ Élever Dragon Ball Super: Super Héros

Le film a déjà eu sa première dans les salles d’Argentine, de Bolivie, du Chili, d’Amérique centrale, de Colombie, d’Équateur, du Mexique, du Paraguay, du Pérou, d’Uruguay et du Venezuela. Bien qu’il y ait de fidèles adeptes de cette fiction renommée dans la région, la vérité est que Dragon Ball Super : Super Hero a établi un record inattendu en États Unis. dans juste son premier jourest devenu film d’animation le plus rentable dans l’histoire de ce pays.

En ce sens, il a réussi à surpasser Pokémon le premier film : Mewtwo contre-attaque, le long métrage japonais réalisé par Kunihiko Yuyama, resté invaincu depuis. Ainsi, la dernière première de Dragon Ball a dépassé 10,8 millions de dollars le premier jour box-office aux États-Unis, dépassant les 10,1 millions de dollars Pokémon. À l’heure actuelle, on estime qu’en seulement son premier week-end, il atteindra le 21 millions de dollars pour devenir le film le plus rentable en Amérique du Nord à l’époque.

