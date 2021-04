Combattre les extraterrestres avec la «  Force spatiale  » et les trèfles à HI-SEAS – Rapport du commandant: jour lunaire 6

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene IV de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission lunaire Selene IV à HI-SEAS

Jour lunaire 6 (18 mars 2021)

La machine à poussière extraterrestre – c’est ce que l’équipage de Selene IV a blâmé pour le mauvais temps que nous avons connu pendant notre mission lunaire analogique. Aujourd’hui, c’est notre sixième jour de mission et nous avons à peine pu voir quoi que ce soit à l’extérieur de notre fenêtre en raison de l’énorme tempête de poussière qui fait rage à l’extérieur de l’habitat (alias un épais brouillard à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS sur le volcan Mauna Loa à Hawaï).

L’équipage est rapidement devenu sceptique quant au fait que de telles tempêtes se produiraient naturellement sur la lune, alors à la place, ils blâment les extraterrestres pour cette activité.

Les membres d’équipage de Selene IV prétendent être « verrouillés » par le commandant de la mission Musilova pour mauvaise conduite. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Monica Parks)

Personnellement, je suis plutôt content que les « extraterrestres » soient accusés de compliquer les conditions de notre mission à ma place. Un certain nombre d’équipages précédents avaient l’habitude de plaisanter en disant que j’allumais une machine à brouillard cachée pour les défier et leur faire gérer le fait d’être coincés à l’intérieur pendant de longues périodes.

Lors de nos missions analogiques, les équipages ne peuvent pas quitter l’habitat par mauvais temps. C’est à la fois pour leur sécurité de ne pas se perdre et de ne pas se blesser dans les «tempêtes de poussière», mais aussi parce que nos combinaisons spatiales simulées seraient endommagées dans de telles conditions. Cette année, la météo a définitivement tenu les équipages sur leurs gardes pendant nos missions! Ou est-ce vraiment des extraterrestres qui nous torturent?

L’équipage de Selene IV a décidé de prendre l’offensive et a demandé à nos volontaires de l’équipe de soutien à la mission sur Terre de demander à l’US Space Force de détruire les machines à poussière des extraterrestres. Assez drôle, une base militaire locale à Hawaï, que nous avons surnommée «Space Force», a en fait commencé à tester son artillerie près de notre habitat HI-SEAS. Bien qu’ils n’aient pas encore «détruit les machines à poussière», nous apprécions leurs efforts pour nous aider – du moins c’est ce que mes membres d’équipage se disent pour se réconforter à la fois des tempêtes de poussière et du bruit de bombardement constant que nous entendons venir de «Space Force . «

L’équipage de Selene IV célèbre la Saint-Patrick lors de sa mission lunaire analogique à HI-SEAS avec des crêpes vertes et en forme de trèfle. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lori Waters)

Blagues mises à part, le vrai réconfort que nous avons éprouvé au cours de notre mission vient les uns des autres. L’équipage s’est occupé de ses projets de recherche et d’activités de groupe amusantes, comme la célébration de la Saint-Patrick. Tout l’habitat s’est transformé en forêt de trèfles en quelques heures, tout comme notre nourriture. Tout était vert ou en forme de trèfle. Même si j’ai taquiné mes membres d’équipage pour leur enthousiasme à célébrer cette occasion avec style, j’étais très heureux que cela les a tous encouragés et qu’ils aient si bien travaillé ensemble pour rendre notre temps en mission encore plus spécial.

Le grand travail d’équipe et «prendre un pour l’attitude d’équipe» se sont également manifestés quand il était temps de faire les corvées. Chez HI-SEAS, nous avons un urinoir que tout le monde doit utiliser, quel que soit son sexe. De cette façon, nous protégeons les toilettes à compost contre la «noyade» par trop de liquide provenant de l’urine de l’équipage. Après quelques mois, le filtre de l’urinoir doit être remplacé et ce n’est certainement pas le travail le plus agréable à faire. Notre ingénieur d’équipe Jack Bryan a gentiment assumé cette tâche désagréable et je me suis porté volontaire pour vider les toilettes à compost à mi-parcours de la mission. C’est une corvée nécessaire et cela ne me dérange pas de le faire, car je sais que la plupart des membres d’équipage ont du mal à gérer les vues et les odeurs associées à ce devoir.

Les officiers Lori Waters et Jack Bryan avec une salade fraîchement récoltée de notre serre hydroponique LettuceGrow. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lori Waters)

Ces interactions d’équipage ont été une grande source d’inspiration pour Monica Parks, chargée de communication scientifique. Elle prépare le texte et les images des médias sociaux, que les bénévoles du soutien à la mission publient ensuite sur les pages des médias sociaux HI-SEAS. Monica a également observé l’équipage pour son étude de recherche. Elle a constaté qu’il existe de nombreuses similitudes dans la façon dont chacun des membres d’équipage a réagi au rejet et aux obstacles dans la vie. L’esprit de persévérance est très fort avec ce groupe d’astronautes analogiques. Pour le reste de notre temps ici, Monica aura des conversations plus approfondies avec l’équipage pour confirmer ses diverses observations sur notre résilience et notre dynamisme.

La culture de différents types de plantes a été une autre source de distractions et d’énergie positive pour l’équipage. Il s’agit notamment de la culture d’épinards de Mission to Mars à l’aide de l’expérience sur les cheveux humains lancée par l’équipage de Selene III, ainsi que de notre expérience à long terme en serre hydroponique, Lettuce Grow, dans l’habitat. L’officier des opérations d’équipage Lori Waters s’est occupé de ces expériences avec Jack. Le projet personnel de Lori est également axé sur les méthodes de production de cultures vivrières pour produire des trèfles et des microgreens riches en nutriments. Les graines de trèfle de l’expérience ExoLab, qui est associée à l’expérience Magnitude.io à bord de l’ISS, ont germé. Ils ont une première série de feuilles montrant un fort développement dans cet environnement extrême chez HI-SEAS.

Culture d’épinards en utilisant des cheveux humains comme engrais, dans le cadre du concours Mission to Mars en Slovaquie organisé par le Dr Michaela Musilova. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lori Waters)

Les recherches de Cameron Crowell, spécialiste de mission sur l’utilisation des ressources in situ (ISRU), reposent sur la collecte d’échantillons du régolithe analogique environnant lors d’un moonwalk, ce qui n’a pas encore été possible en raison des tempêtes de poussière. En attendant, il a préparé ses techniques d’acquisition des échantillons géologiques, car il se peut que nous n’obtenions qu’une très courte fenêtre entre les tempêtes de poussière pour effectuer un moonwalk. Cameron a également documenté la vie dans l’habitat à des fins de sensibilisation, comme pour la Space Frontier Foundation pour laquelle il siège au conseil d’administration.

Notre ingénieur des systèmes d’équipage Bill O’Hara a terminé la plupart de ses tâches de collecte de données à l’appui d’une étude de cas sur la conception et l’exploitation de l’habitat. Ce projet sur HI-SEAS est pour la Sierra Nevada Corp., où il est ingénieur système principal. Bill a également terminé les préparatifs pour évaluer l’habitabilité des tubes de lave, en attendant la possibilité d’exécuter des marches sur la lune. Comme Cameron, il a préparé tout son équipement pour qu’il soit le plus simple à utiliser sur le terrain, malgré les contraintes de temps pour les moonwalks et les restrictions de nos combinaisons spatiales analogiques.

Jack est encore un autre membre d’équipage qui a été limité par les tempêtes de poussière qui font rage à l’extérieur. Il s’est ainsi concentré sur un premier catalogue des déchets de l’habitat à combiner avec les matériaux récoltés in situ lors des moonwalks. Jack a été surpris par les résultats à ce jour, c’est pourquoi il réévalue ses estimations préliminaires de la composition des matériaux hybrides. L’équipage génère une quantité considérable de déchets de papier, mais beaucoup moins de déchets plastiques qu’il ne l’avait prévu. Pour ces raisons, il étudie la possibilité d’ajouter une partie des déchets de papier fibreux dans le matériau hybride pour ajouter de la ténacité, ce qui serait similaire à la façon dont la fibre de verre fonctionne avec la résine.

Le commandant Musilova signant pour une autre nuit de croiser les doigts pour que les machines à poussière extraterrestres soient détruites. « Space Force » aura peut-être plus de chance ce soir afin que nous puissions nous aventurer sur notre premier moonwalk de la mission demain. Sinon, je suis sûr que l’équipage trouvera une autre façon amusante de ne pas devenir des fous sur la lune.

