Colton Underwood s’est-il excusé auprès de Cassie Randolph après sa sortie?

L’ancien célibataire Colton Underwood s’est révélé gay comme étant gay, s’ouvrant sur son soulagement en le faisant lors d’une récente interview « Good Morning America » ​​avec Robin Roberts.

«Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps. Je me déteste depuis longtemps », a déclaré Underwood. «Et je suis gay. J’ai accepté cela plus tôt cette année et je l’ai traité … Je suis toujours nerveux, mais oui, ça a été un voyage à coup sûr.

«À travers les nerfs, je peux voir la joie», a déclaré Roberts, auquel Underwood a répondu: «Ouais, je veux dire, je suis émotif mais je suis émotif d’une manière si bonne, heureuse et positive. Je suis comme la plus heureuse et en meilleure santé que j’ai jamais été dans ma vie. «

Alors que nous applaudissons tous la force et la bravoure d’Underwood pour finalement sortir, et que nous pouvons apprécier à quel point cela a dû être difficile pour lui de le faire, il est difficile de ne pas se demander comment il traite également la façon dont son voyage a compromis la santé du bonheur de son ex de baccalauréat, Cassie Randolph.

Underwood, 29 ans, a eu une relation turbulente avec Randolph, 25 ans, à la fois pendant et après leur apparition dans la saison 23 de «The Bachelor» en 2019.

Il a enfreint les règles de la série quand il l’a poursuivie même après qu’elle l’ait jeté. Et en 2020, leur rupture désordonnée a été marquée par des ordonnances restrictives et des allégations de traque.

Colton Underwood s’est-il excusé auprès de Cassie Randolph pour l’avoir harcelée et traquée?

Underwood a présenté des excuses indirectes à Randolph lors de son entretien avec GMA, en disant: «Je voudrais dire pardon pour la façon dont les choses se sont terminées. J’ai foiré. J’ai fait beaucoup de mauvais choix.

Il affirme maintenant que ses actions faisaient toutes partie de sa lutte pour accepter sa propre sexualité et a ajouté: «J’aurais aimé avoir eu le courage de me réparer avant de briser quelqu’un d’autre.

Alors que nous sommes heureux de savoir que «The Virgin Bachelor» est sur la voie de l’acceptation de soi, ses luttes n’annulent pas la douleur infligée à Randolph.

Colton Underwood a été accusé d’avoir traqué Cassie Randolph après leur rupture.

Plus d’un an après leur apparition dans «The Bachelor», la relation entre Underwood et Randolph a pris fin, Randolph a finalement demandé et obtenu une ordonnance de non-communication temporaire contre l’ancien joueur de la NFL.

Randolph a affirmé qu’Underwood avait mis un dispositif de suivi sur sa voiture et la traquait et suivait ses allées et venues après leur rupture.

Randolph a également allégué qu’Underwood la bombarderait de textos indésirables et se présenterait à l’improviste à son appartement et à la maison de ses parents.

Après que Randolph ait abandonné les accusations, Underwood a publié une déclaration disant: «Aujourd’hui, Cassie a demandé au tribunal de rejeter l’ordonnance d’interdiction temporaire contre moi. Nous avons tous les deux réussi à parvenir à un accord privé pour répondre à toutes les préoccupations de Cassie. Je ne crois pas que Cassie ait fait quoi que ce soit de mal en demandant les ordonnances restrictives et je crois également qu’elle a agi de bonne foi. J’apprécie le respect de la vie privée de chacun à ce sujet. »

À l’époque, des amis de Randolph affirmaient qu’elle voulait gérer les retombées de la relation en privé. Elle avait précédemment exprimé sa frustration face aux tentatives d’Underwood de monétiser leur relation et de rompre.

Underwood a publié plus tard un livre révélateur détaillant leur relation, tandis que Randolph est resté en grande partie silencieux. Et maintenant, il a été annoncé qu’il venait de conclure un accord avec Netflix pour sa propre émission de télé-réalité non scénarisée.

Bien que Randolph ait demandé à plusieurs reprises à Underwood de s’abstenir de parler publiquement de leur relation, Underwood a semblé aborder leur rupture lors de son entretien de sortie.

« Je suis entré dans une situation avec ma vie personnelle qui était sombre et mauvaise, et je peux énumérer un tas de choses différentes, mais ce seraient toutes des excuses », a déclaré le joueur de 29 ans.

«J’ai tout aimé d’elle. Et cela n’a fait que rendre les choses plus difficiles et plus déroutantes pour moi», a-t-il poursuivi. « Je suis désolé pour la douleur et le stress émotionnel que j’ai causés. J’aurais aimé que ça ne se soit pas passé comme ça. »

Mais assurons-nous de ne pas romancer ses actions en lui permettant de les qualifier d’actes d’amour.

Un comportement qui inflige un traumatisme, de la peur et / ou de la haine de douleur à quelqu’un d’autre n’est pas de l’amour, et il n’est pas non plus acceptable d’utiliser votre propre douleur interne pour excuser ce que vous faites aux autres.

Underwood a clairement fait face à un conflit interne auquel beaucoup pourront s’identifier tout au long de son parcours de coming-out.

Élevé en tant que catholique, Underwood a laissé entendre que son éducation religieuse, l’intimidation qu’il a subie à l’école après que des rumeurs ont circulé sur sa sexualité et une homophobie subtile dans la culture du football l’ont empêché de sortir.

Il a également révélé qu’il avait des problèmes de santé mentale, y compris des pensées suicidaires, alors qu’il acceptait sa sexualité.

Randolph était évidemment le destinataire des démons personnels d’Underwood.

La sortie d’Underwood contextualise certainement une partie de la douleur infligée à Randolph.

Ceux qui souffrent à l’intérieur font souvent du mal aux autres; cependant, contextualiser les choses ne les justifie pas.

Peut-être que l’empathie qu’Underwood reçoit maintenant sera également partagée avec Randolph et qu’elle aura un espace pour faire face aux conséquences de leur rupture traumatique plutôt que d’avoir à la ressasser devant les caméras ou dans les médias encore et encore.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.