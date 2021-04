Colton Underwood de « The Bachelor »: qui est-il et des photos du « single » qui a révélé qu’il est gay

Après réflexion, Colton Underwood, l’une des stars de « Le célibataire », émission de télé-réalité qui cherche un partenaire pour un beau célibataire parmi 25 femmes, a décidé de parler de sa sexualité.

PLUS D’INFORMATIONS: Pablo Alboran et d’autres chanteurs qui ont avoué leur homosexualité

«Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps, me détestant pendant longtemps, et je suis gay. J’ai accepté cela plus tôt cette année et je l’ai traité, et la prochaine étape dans tout cela était d’en informer les gens. Je suis toujours nerveux, mais ça a certainement été un voyage. Je suis très heureux »a-t-il déclaré dans une interview à Good Morning America.

En janvier 2016, Underwood a fondé la Colton Underwood Legacy Foundation afin de collecter des fonds pour la recherche sur la fibrose kystique et les équipes médicales. (Photo: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

Il a également admis que cacher son homosexualité l’avait amené à penser à mettre fin à ses jours. « Pour moi, c’était mon appel au réveil ». À un autre moment, il s’est excusé auprès des femmes avec lesquelles il avait une relation.

PLUS D’INFORMATIONS: Mauricio Mejía, l’acteur qui s’est éloigné des feuilletons après avoir révélé son homosexualité

En raison de toutes les réactions que ses révélations ont suscitées, nous vous disons qui il est et tout sur l’un des « singles les plus convoités » aux États-Unis.

QUI EST COLTON UNDERWOOD?

Colton Underwood est né le 26 janvier 1992 à Indianapolis, Indiana; Il a actuellement 29 ans. Ses parents sont Scott et Donna Underwood, qui étaient athlètes à l’Illinois State University, il a joué au football universitaire pour les Illinois State Redbirds et elle a joué au volleyball.

Il a actuellement 29 ans. (Photo: Robyn Beck / AFP)

Premières années

La famille a déménagé à Washington lorsque Colton avait 5 ans, fréquentant l’école primaire St. Patrick jusqu’à la sixième année, puis Central, puis le lycée à Washington Community.

Ses parents ont divorcé en 2013 et ont déménagé à Denver, au Colorado. Il a un frère cadet, Connor, et plusieurs demi-frères à la suite du deuxième mariage de ses parents.

Les membres de la distribution de «Bachelor In Paradise». De gauche à droite: Wills Reid, Eric Bigger, Kendall Long et Colton Underwood lors de la tournée de presse d’été TCA de Disney ABC Television le 7 août 2018 à Beverly Hills, Californie. (Photo: Robyn Beck / AFP)

Carrière NFL

Il est diplômé de l’Illinois State University, où il a suivi les traces de son père pour jouer au football universitaire avec les Redbirds. Du 10 mai au 30 août 2014, Underwood a été signé en tant qu’agent libre non repêché par les Chargers de San Diego. Le 3 septembre de la même année, Colton a signé avec l’équipe d’entraînement des Eagles de Philadelphie, mais quelques jours plus tard, le 9 septembre, il a été libéré de l’équipe d’entraînement.

Cependant, le 23 septembre 2014, Underwood est revenu chez les Chargers et a signé avec son équipe d’entraînement et par la suite un contrat qui a pris fin le 5 septembre 2015. Enfin, du 1er décembre 2015 au 29 août 2016, il est membre de l’Oakland Équipe d’entraînement des Raiders.

Underwood était un ancien joueur de la NFL. (Photo: Capture d’écran de Good Morning America)

« Le célibataire »

Colton a été appelé à participer à la quatorzième saison de « The Bachelorette », mais a été éliminé à la semaine 8. Mais il a continué à la télévision, comme il a été choisi pour la cinquième saison de « Bachelor in Paradise », bien qu’étant lié à son partenaire concurrent Tia Booth, tous deux ont quitté le spectacle la quatrième semaine.

Le 4 septembre 2018, ABC a annoncé qu’Underwood jouerait dans la saison 23 de «The Bachelor». Quelques jours plus tard, le 21 septembre, ABC a annoncé que le jeune homme avait déjà commencé le tournage de la série et avait déjà rencontré trois de ses concurrents sur « The Ellen DeGeneres Show ».

Colton Underwood fait la promotion de la nouvelle saison de « The Bachelor » au centre commercial Grove à Los Angeles le 4 janvier 2019. (Photo: Daniel Slim / AFP)

Autres projets

Le 14 avril 2021, Variety Magazine a rapporté qu’Underwood était actuellement en production pour sa propre série non scénarisée sur Netflix.

Colton Underwood et Aly Raisman assistent au lancement de Sports Illustrated Swimsuit 2017 au Center Event Space le 16 février 2017 à New York. (Photo: Angela Weiss / AFP)

RÉCOMPENSES

Il a remporté deux distinctions en 2019: les Reality Awards dans la catégorie Fan Favorites et les MTV Movie & TV Awards dans la catégorie Moment le plus mémorable lorsque Colton Underwood franchit la barrière.