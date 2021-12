Colson Baker ne veut pas être appelé Machine Gun Kelly quand il agit

Avec la sortie de son nouveau film, Le dernier fils, ce mois-ci, Baker dit qu’il veut être respectueux de l’art et a abandonné son nom de scène.

Parlant de sa décision d’utiliser son nom de naissance, le joueur de 31 ans a déclaré qu’il était important d’avoir cette séparation entre sa musique et son jeu d’acteur.

« Si vous regardez une pièce de Basquiat et que vous avez des sentiments pour lui personnellement, est-ce juste pour l’art à cause de ce que vous ressentez pour lui personnellement ? »

« Il y a la musique et puis il y a les films », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas envie d’être Création chez une personne. Comme, il y a un caractère à l’intérieur d’un caractère à l’intérieur d’un caractère à l’intérieur d’un caractère. Je préfère que ce soit moi qui joue un personnage dans un monde et ensuite moi qui joue un personnage dans un autre monde. »

Mais alors qu’il s’agit d’une rupture claire avec le monde du rap et du hip-hop, l’acteur a admis qu’il y avait eu un léger croisement.

Il a déclaré à la publication: « Je veux dire, bien sûr, il y a l’évidence, à savoir ‘Oh, il a une mitrailleuse et il y a ‘Machine Gun’ dans son nom’.

« Je pense qu’il est le chaos et qu’il est punk rock et qu’il est anarchique, mais c’est aussi un enfant abandonné. Et je pense que c’est ce qui rend Colson si bon dans le rôle – il a également dû surmonter ce vide.