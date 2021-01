Colourpop annonce une ligne de maquillage Animal Crossing

Vous avez toujours voulu reproduire les petites joues rougissantes de Bunnie? Ou découvrez comment Gladys obtient un tel parfait eye-liner ailé? Peut-être que vous voulez juste tout mettre en œuvre et coiffer votre smoky eye après le look de masque oculaire tanooki de Tom Nook? Ne cherchez plus, car le nouveau maquillage de Colourpop est tout sur Animal Crossing: Nouveaux horizons.

Avec un emballage mettant en vedette notre fille sous-estimée, Isabelle, ainsi que des noms comme « What A Hoot » et « Labelle of the Ball », la collection Colourpop x Animal Crossing a beaucoup d’attention aux détails. Il existe même des crayons à lèvres sur le thème des différents fruits que vous pouvez obtenir sur votre île, avec des combinaisons pêche / orange, pomme / cerise et poire / noix de coco.

La collection comprend également un tas de palettes colorées sur le thème de divers villageois, des paillettes sur le thème de Bell, un ensemble de deux fards à joues Garden Wagon et un fard à paupières chatoyant de couleur nude appelé « Balloon Pop ».

Colourpop a récemment publié une collection Sailor Moon, qui s’est vendue extrêmement rapidement, et ils ont également fait équipe avec Hello Kitty et Disney dans le passé.

La collection Animal Crossing sortira le 28 janvier à 10h PST sur le site Colourpop, et sera disponible chez Ulta à partir du 14 février.