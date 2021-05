Colonial Pipeline revient aux «  opérations normales  » après l’arrêt

Korres Capillaire Après-Shampooing Cheveux Normaux 200ml

L'Après-Shampooing Cheveux Normaux 200ml Korres Capillaire démêle et hydrate instantanément les cheveux sans les alourdir grâce à sa composition à base d'e xtrait d'aloès qui hydrate et protège les cheveux et l'e xtrait de dictame aux propriétés antiseptiques, il adoucit le cuir chevelu et aide à conserver son équilibre. Parfaitement démêlés et faciles à coiffer, les cheveux retrouvent brillance, douceur et souplesse ! Contient 92,50% d'ingrédients d'origine naturelle. Végan.