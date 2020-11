Collin Martin dit que Junior Flemmings est appelé à s’excuser après une insulte gay

Collin Martin dit que tous les athlètes fermés devraient être encouragés à sortir. (Shaun Clark / Getty)

Le joueur fidèle de San Diego, Collin Martin, dit que même s’il a dû endurer l’homophobie sur le terrain, il ne pense pas qu’il y a un meilleur moment pour sortir que maintenant.

Martin a fait titres en octobre, lorsqu’il a été soumis à une insulte homophobe vile sur le terrain par Junior Flemmings de Phoenix Rising. L’équipe de Martin, San Diego Loyal, a perdu le match en signe de protestation.

Martin a dit Avocat que l’incident a été une journée émouvante pour lui et son équipe.

«Je ressentais une tonne de choses différentes, un léger embarras et de la colère parmi eux, mais dans les vestiaires après le match, et après avoir perdu notre chance pour les séries éliminatoires, c’était aussi beaucoup de choses à gérer pour mes coéquipiers», a-t-il déclaré.

Depuis, Martin a reçu une vague de soutien et d’amour de la part de personnes du monde entier. Il est apparu sur Bonjour Amérique pour parler davantage de l’incident et de la façon dont il l’a affecté, lui et l’équipe.

Quelques semaines après le GMA Apparence Flemmings a contacté Martin pour s’excuser.

«Il a connu une très bonne saison et a perdu beaucoup à cause de son erreur, il était donc hors de question qu’il ne puisse pas comprendre les conséquences», a déclaré Martin.

«Au téléphone, j’ai essayé de lui dire combien il était difficile pour les homosexuels dans notre pays, et aussi dans son pays d’origine, la Jamaïque, d’être eux-mêmes et d’être acceptés, et pour lui de prendre cela en considération. Et j’espère qu’il effacera ce mot de son vocabulaire.

Martin a déclaré qu’il avait également entendu plusieurs athlètes gays depuis l’incident et depuis sa première sortie.

«Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur moment pour sortir», a-t-il ajouté. «Franchement, je ne sais pas ce qui empêche certains de ces athlètes de sortir. Peut-être qu’ils veulent juste garder ce côté d’eux privé. Je ne suis pas sûr, mais il n’y a pas de meilleur moment pour sortir avec certitude.