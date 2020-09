Collien Ulmen-Fernandes: « Nous vivons dans une pseudo égalité »

08.09.2020 à 08h32

Du point de vue du présentateur, comédien et auteur Collien Ulmen-Fernandes (38 ans), il reste encore beaucoup à faire en termes d’égalité des droits entre les hommes et les femmes.

«Nous vivons dans une pseudo égalité», a-t-elle déclaré aux journaux du groupe de médias Funke (mardi). « Il y a beaucoup d’hommes qui se joignent un peu et puis parlent d’égalité qui n’est pas vraiment donnée. »

Responsabilité familiale

À propos de son mariage avec l’acteur Christian Ulmen (44 ans, «Tatort»), elle a déclaré: «Nous vivons désormais de manière absolument égale en ce qui concerne la répartition des tâches. (…) Si, par exemple, notre fille est malade, nous vérifions qui peut annuler leurs rendez-vous plus facilement et ils restent à la maison. »Cependant, elle entend souvent dans son environnement:« Comment Collien peut-il se rendre à un tournage? Elle a un enfant. »Les hommes n’ont jamais rien entendu de tel. « Beaucoup considèrent encore les hommes comme les soutiens de famille, et les femmes ne font que pratiquer un passe-temps. »

« Les garçons sont les super-héros »

Les clichés de genre sont également encore répandus en ce qui concerne les enfants. «Le monde de la génération actuelle d’enfants est plus stéréotypé que jamais», a déclaré Ulmen-Fernandes. «Dans les catalogues de jouets, les filles sont dans la cuisine des enfants, les garçons sont les super-héros.» De tels clichés doivent être «brisés très tôt», ce qu’elle essaie également de faire dans son nouveau livre.

Dans la série de livres pour enfants «Lotti et Otto» d’Ulmen-Fernandes, le nouveau volume «Une histoire de« vrais gars », de vieux préjugés et de nouveaux amis» vient de paraître.

