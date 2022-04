Colleen O’Shaugnessey de Sonic the Hedgehog 2 parle de prendre Tails sur grand écran

Passer du monde du jeu vidéo à un blockbuster sur grand écran a été toute une expérience pour la voix off Colleen O’Shaughnessy. Précédemment exprimé Tails dans le Sonic l’hérisson franchise de jeux vidéo, O’Shaughnessey a repris le rôle de la nouvelle suite Sonic le hérisson 2, qui vient tout juste d’être présenté en salles. Avec Ben Schwartz comme voix de Sonic et Idris Elba faisant ses débuts en tant que Knuckles, O’Shaughnessey est la seule doubleuse des jeux vidéo à reprendre son rôle pour les films d’action en direct.

O’Shaughnessey a parlé de la transition dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire pour aider à la promotion du film. Elle dit que ce n’est pas seulement un gros problème pour elle, mais aussi pour toute la communauté des voix off. La voix de Tails mentionne à quel point il est rare que cela se produise avec n’importe quel doubleur et indique clairement qu’elle se sent très chanceuse d’être dans cette situation. Comme l’explique O’Shaughnessey :

« C’est vraiment énorme pour moi, et c’est énorme pour la communauté des voix off. Je ne peux pas vous dire combien d’entre eux m’ont contacté, et ils sont vraiment excités. C’est la meilleure chose à propos de la communauté des voix off : nous sommes tous enracinés les uns pour les autres. Même si c’est une énorme victoire pour moi, c’est une énorme victoire pour nous tous. Je viens de recevoir un texto en majuscules avec un million de points d’exclamation d’un de mes amis à ce sujet ce matin. C’est juste très excitant et inhabituel. Je fais ça depuis très longtemps et je ne me faisais aucune illusion sur le fait que je pourrais faire ce film. Cela n’arrive tout simplement pas souvent. Je me sens tellement chanceux, c’est incroyable.