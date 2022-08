Collector ouvre des cartes Nintendo vieilles de 70 ans

Nintendo a été impliqué dans les jeux pendant de nombreuses décennies, en général. Bien avant Gameboy, SNES ou N64 Commutateur Nintendo Par exemple, le groupe japonais a déjà produit des cartes à jouer. Un collectionneur a maintenant pu ouvrir deux emballages de 70 ans, mais malheureusement, cela s’est terminé en tragédie.

Le déballage de cartes Nintendo vieilles de 70 ans tourne terriblement mal

C’est de cela qu’il s’agit : Nintendo connaît les jouets. Le groupe existe depuis bien plus longtemps que beaucoup ne le pensent. Entre autres, la société Jetons, jeux de cartes ou encore poupées développé.

Deux deck packs de 70 ans provenaient maintenant d’un collectionneur alias AvantMario découvert. Il a pu sécuriser les deux colis, qu’il n’avait jamais vus auparavant et qui datent des années 1950.

Ouvert ou pas ? Au début, la personne derrière Before Mario, alias Erik Voskuil, ne savait pas du tout s’il devait ouvrir les deux jeux. Après tout, les objets de collection non ouverts dans leur emballage d’origine conservent plus de valeur qu’une fois ouverts.

L’ouverture montre un état amer : Au bout d’un moment, le plan a été formé pour ouvrir un paquet et laisser l’autre scellé. Ainsi, les empreintes souvenirs de Tokyo auraient pu être examinées sur les cartes individuelles et l’autre paquet serait resté scellé.

Mais malheureusement les cartes avaient disparu après toutes ces années collés ensemble en un seul gros bloc. Ils ne pouvaient tout simplement pas être séparés du tout.

Ce peut être dû à des influences environnementales telles que la chaleurmais surtout parce que les cartes à jouer n’étaient pas encore enduites à cette époque, mais probablement juste du papier imprimé.

Le collectionneur Erik Voskuil ouvrit alors le deuxième paquet, mais avec le même triste résultat. Il ne reste qu’une seule carte d’échantillons en guise de consolationqui est sorti de l’emballage sous film rétractable.

Comment procéder maintenant, reste pas clair. Vous pouvez relire toute l’histoire dans cette entrée de blog détaillée et y voir également de nombreuses autres photos.

Parmi eux se trouvent de nombreux conseils de personnes qui souhaitent aider et faire des recommandations pour des recommandations de restauration. Avant que Mario ne tweeteà y penser d’abord.

Comment feriez-vous face à cela, qu’essaieriez-vous maintenant ? Dites le nous dans les commentaires.