Collection Serious Sam – HyperHype

Sam Serio revient une fois de plus, mais pas comme certains s’y attendaient

Tout au long de cette année 2020 fatidique et bien, y compris aussi les deux années avant celle-ci, l’industrie du jeu vidéo a connu de nombreux hauts et bas. Des annonces de console, des sorties de titres fantastiques et pas si fantastiques et mille et une autres histoires qui feraient même un livre complet. Cependant, ces courtes lignes d’introduction ne vous trompent pas. Je ne viens pas pour argumenter contre quoi que ce soit qui ne semble pas inapproprié ou inutile. Quoi qu’il en soit, je suppose que des centaines de millions de joueurs à travers la planète ont explicitement acheté des consoles pour pouvoir profiter d’un titre spécifique. Ou peut-être qu’ils ont acheté directement ces jeux vidéo puisqu’ils n’étaient disponibles que dans ce tas de choses. Maintenant bien. De nombreuses productions acquises au cours de ces deux années étaient certainement des remasters, des remakes et même des ports.

De nombreuses entreprises ont vu un marché dans ce type de mouvement et ont ainsi procédé. Certaines de ces versions étaient Assassin’s Creed III ou L’ombre du colosse; tous deux remasterisés. Par contre nous avons quelques ports comme dans notre cas celui de certaines livraisons de Serious Sam pour l’ordinateur portable japonais Nintendo Switch, dans sa collection appelée ni plus ni moins: Collection Serious Sam. Evidemment, il y aura des gens qui diront que ce n’est pas un port puisqu’ils ont changé certains éléments comme le menu. Chose, cela a dû changer car il s’agit d’une collection de trois en un (plus les extensions). Sinon, ce serait des titres distincts. Mais la définition de telles frontières lâches de différence entre ces termes, je la laisse à nos chers lecteurs.

Collection Serious Sam ce n’est ni plus ni moins une collection, comme son nom l’indique Serious Sam HD: La première rencontre, Serious Sam HD: La deuxième rencontre Oui Serious Sam 3: BFE et les extensions La légende de la bête Oui Joyau du Nil. Des jeux vidéo pleins d’action, d’humour noir et de mutants démembrés. Quelque chose dans le style de CONDAMNER ou Duke Nukem. Allez, pellez des photos à la première personne et une bonne musique de fond. Tous ces titres sont rassemblés en une seule application de manière ordonnée et quelque peu renouvelée.

Collection Serious Sam pas tout à fait surprenant, plutôt décevant à certains égards. Je crois sincèrement que c’est une compilation très rentable et qu’elle donnera plusieurs heures de plaisir à ceux qui l’aiment. De plus, c’est à un prix assez abordable, du moins si on le compare avec le dernier lancement de la franchise – Serious Sam 4. Bien sûr, il y a plusieurs commentaires à faire sur le port et ils ne seront sûrement pas appréciés par beaucoup. Il convient de noter que tout ce que cet article comprend est une opinion purement subjective de l’auteur et ne doit pas nécessairement coïncider avec les autres opinions.

Les titres inclus dans la complication fonctionnent correctement sur les appareils Nintendo Switch, oui; Ne nous attendons pas à soixante images par seconde de la plus haute qualité. Les deux premiers versements sont un peu plus légers et donc la console les charge mieux, avec quelques ralentissements quand il y a beaucoup d’ennemis autour de nous. Cependant, lorsque nous passons à Serious Sam 3: BFE, c’est là que le changement radical de performance est perceptible. Maintenant bien. Évidemment, ce ne sont pas des bas qui assomment le jeu, mais ils sont assez remarquables et il y a même des moments où vous pouvez voir des monstres vous assaillir à moins de vingt images par seconde. C’est quelque chose d’assez ennuyeux, surtout dans les missions d’énormes vagues où nous subissons des dégâts presque constamment ou en mode survie.

Je pense que dans ce sens, c’est la pire chose dans le jeu. On pourrait même dire heureusement, bien qu’il y en ait chacun avec ce qu’ils croient être critique ou pas. Le revers de la médaille est qu’au moins pour moi, les jeux sont devenus assez «difficiles» à jouer lorsqu’il s’agit d’être directement face à la console, sans dock. Les textes sont courts et difficiles à bien lire. À tous ceux qui veulent y jouer sur leur Nintendo Switch, je recommande vivement de jouer avec la console connectée dans son dock à un téléviseur ou au moins un écran.

D’autre part, nous avons l’adaptation des commandes. En ce sens, je n’ai rien à redire, en fait, il est assez confortable de jouer au jeu avec les joycons, même si cela fait quelque chose d’étrange quand toute votre vie vous avez joué à ces jeux vidéo avec un clavier et une souris. Mais rien auquel on ne peut s’habituer après quinze ou vingt minutes de départ. Bien sûr, quand on veut bouger, être accroupi et bouger les yeux, tout en même temps, on court un sérieux risque de faire une grue avec nos doigts, et voyons qui descend ça plus tard! Si vous avez un Hori Pad à vos côtés, utilisez-le pour éviter le danger d’une excursion soudaine aux urgences.

Collection Serious Sam Il offre également la possibilité de jouer en écran partagé jusqu’à quatre joueurs, cela sonne bien, en particulier pour revivre les temps anciens des tireurs à la première personne dans une seule pièce. Bien sûr, pour eux je recommande Serious Sam HD: La deuxième rencontre, Bien que les autres soient très bons, celui-ci obtient mon vote pour une soirée LAN en face à face.

M. Bombastic tente d’attraper le commutateur avec un grand désir

Pour tout le reste, la collection de notre ami M. Bomba est quelque chose qui n’était peut-être pas si nécessaire, mais c’était quelque chose que les plus fanatiques auront acheté ou feront dans un proche avenir. C’est aussi un bon moyen d’essayer de donner une seconde chance aux titres par le développeur et d’acquérir une visibilité temporaire auprès des joueurs. Cependant, je pense que la Nintendo Switch n’est pas tout à fait une console qui cible ces jeux dynamiques à la première personne. Au contraire, les propriétaires préfèrent les aventures avec un rythme un peu plus calme et avec une autre approche, mise au point caméra / vue, bien sûr.

Cette analyse a été réalisée avec une copie pour Nintendo Switch fournie par Cosmocover.