Collection PS Plus: Sony révèle s’il ajoutera plus de jeux au service PS5

PS Plus Collection comprend pour le moment 20 titres, bien qu’il y ait des doutes quant à l’élargissement du catalogue à l’avenir

La PS5 a organisé deux grands événements tout au long de l’été, un en juin et un en septembre. Peut-être que le premier sera le plus connu pour être celui qui a révélé le design de la nouvelle console Sony, mais le second a également accueilli des annonces exceptionnelles. L’un d’eux, bien qu’il soit lié à la PS4, a été très frappant pour les fans, et nous en avons parlé Collection PS Plus.

Le service PS Plus Collection est un service destiné aux abonnés PS Plus qui sont des utilisateurs PS5. Il consiste à offrir à ceux qui en ont à disposition une grande collection de jeux très populaires sur la génération PS4. Jusqu’à présent, nous savons que comprend ces 20 jeux, mais de nombreux joueurs se demandent s’ils resteront dans ces 20 jeux ou si la collection s’agrandira.

La collection PS Plus comprendra-t-elle plus de jeux à l’avenir?

Dans les entretiens les plus récents entre Jim Ryan, PDG de SIE, et d’autres médias, le manager n’a pas révélé beaucoup d’informations sur certaines questions qui ont été posées, bien qu’il ait répondu oui ajoutera plus de jeux à la collection PS Plus. C’était dans une interview entre le magazine GQ où Ryan a déclaré que Cela dépendra de la communauté elle-même:

« Nous attendrons de voir comment le monde réagira à PS Plus Collection. Quels sont les jeux joués et combien sont joués. Donc nous prendrons une décision « Jim Ryan, PDG de SIE

De cette façon, il faudra voir combien de joueurs PS5 profitent de leur console pour profiter non seulement des jeux PS4, mais s’ils le font grâce à la PS Plus Collection. Bien sûr, c’est un ajout qui ne fait que contribuer et n’enlève rien à la valeur de PS Plus, et qui rend la nouvelle console beaucoup plus attrayante. Sony pour ceux qui n’ont pas pu profiter de la génération précédente en leur temps.

