Collection Aston Martin Vantage Legacy. Comment célébrer un héritage victorieux

Entre 2009 et 2018, parler d’Aston Martin dans le sport automobile était presque toujours synonyme de Vantage. Qu’il s’agisse de la V8 Vantage GTE, de la V12 Vantage GT3 ou de la Vantage GT4, la vérité est que ce modèle a apporté de multiples succès à la marque britannique et l’Aston Martin Vantage Legacy Collection entend les célébrer.

Au total, l’Aston Martin Vantage Legacy Collection se compose de trois voitures – une Aston Martin V8 Vantage GTE, une V12 Vantage GT3 et une Vantage GT4 – et celles-ci ne peuvent être vendues qu’ensemble.

Les trois exemplaires ont été produits dans les locaux d’Aston Martin Racing et sont de nouveaux châssis, peints et décorés exactement comme les modèles qui entre 2009 et 2018 ont souvent dominé les courses dans lesquelles ils ont couru.

Les trois membres de la collection

Le modèle le plus ancien de cette collection est l’Aston Martin Vantage GT4. Premier modèle de compétition à être créé sur la base de la plate-forme VH de la marque britannique, il a été lancé en 2009 et au total 107 unités ont été produites (certaines d’entre elles fonctionnent encore), celle qui intègre cette collection est une unité supplémentaire, la 108e et dernière unité du modèle.

Quant à la V12 Vantage GT3, elle est apparue en 2012 et était en production jusqu’en 2017, avec 46 unités construites. Remplacée en 2019 par la nouvelle Vantage en tête de la compétition, l’Aston Martin V12 Vantage GT3 a remporté le titre britannique GT en 2013, 2015, 2016 et 2018.

Enfin, la V8 Vantage GTE a fait ses débuts en 2012 et a fonctionné jusqu’en 2018. Pendant cette période, elle a remporté deux fois sa catégorie aux 24 Heures du Mans et est devenue la voiture la plus titrée du Championnat du Monde d’Endurance FIA. A l’origine, seules six unités ont été produites, celle qui fait partie de l’Aston Martin Vantage Legacy Collection est également une unité supplémentaire, la septième, ayant donc reçu le numéro de châssis … 007.

Pour l’instant, Aston Martin n’a pas publié le prix de l’Aston Martin Vantage Legacy Collection, cependant, étant donné que les trois ne seront vendues qu’ensemble et que les trois sont de véritables voitures de compétition, le prix sera certainement élevé – uniquement pour les collectionneurs.