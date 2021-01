Collectez des livres de Holy Hedges et Burning Sands à Fortnite

L’un des défis hebdomadaires de cette saison Fortnite 5 est de rassembler des livres dans Sacred Hedges and Burning Sands. Nous vous montrons son emplacement.

Il y a beaucoup de livres en fortnite, donc si vous en trouvez plus, mieux vaut. Dans les vidéos suivantes, nous vous montrons l’emplacement de plusieurs d’entre eux sur la carte pour terminer la mission « Rassembler des livres de Sacred Hedges et Burning Sands ». De plus, pour vous faciliter la tâche, nous avons divisé la vidéo par zones. Comme Setos Sagrados, vous l’avez complet ou vice versa.

Dans la première vidéo, vous verrez l’emplacement des cinq livres dont nous avons besoin pour terminer la mission. La meilleure chose à faire lorsque vous vous lancez dans ces types de missions, tant qu’ils nous laissent jouer, est de passer en mode mêlée. Nous pouvons tomber dans une zone de sécurité et au cas où ils nous tueraient, nous pouvons relancer et continuer la recherche.

Emplacement dans les haies sacrées

S’il ne vous manque que les livres Sacred Setos, vous avez ici la vidéo de cette zone. Ce n’est pas très compliqué. Le mieux est d’atterrir d’abord dans la maison jaune. Ensuite, nous prenons le livre, sortons et nous nous dirigeons vers la maison brune sur la gauche. Enfin, nous n’aurons plus qu’à visiter la serre et nous aurons trois livres.

Emplacement à Burning Sands

Dans ce domaine, j’ai trouvé plus de livres que vous ne pouvez en voir dans la vidéo. J’ai trouvé le premier dans le plus haut bâtiment de Burning Sands. C’est un bâtiment qui est situé sur la droite, a plusieurs étages et est un endroit parfait pour se procurer de nombreux coffres. Mais les deux livres que je vous montre en vidéo sont meilleurs si vous souhaitez visiter le site en mode Battle Royale.

