Collaboration de Davido avec Nicki Minaj, « Holy Ground », Leaks Online

La collaboration très attendue de Davido avec Nicki Minaj a fuité en ligne.

Une version complète de la chanson très attendue de Davido, « Holy Ground », mettant en vedette Nicki Minaj, a fuité sur Internet. Une version plus courte de deux minutes de la piste avait également trouvé son chemin sur les réseaux sociaux. Leon Bennett / Getty Images Davido avait précédemment taquiné le morceau dans une interview avec Gbemi et Segun sur Beat FM: « Avant cette chanson, je n’avais jamais parlé avec Nicki. Nous étions dans un club à Abuja et j’étais vraiment ivre et je venais aussi d’enregistrer cette chanson. Je était comme « Nicki va tuer cette chanson. » « Alors j’ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un DM. J’ai dit: ‘Nicki, j’ai une chanson pour nous. Ça va aller numéro un, je te promets’ avec ces mots exacts. Le lendemain matin, [I saw a message from her which read], ‘envoie-le.’ Le lendemain, elle l’a envoyé … « Nicki Minaj a connu une belle séquence cette semaine, faisant également équipe avec NBA YoungBoy pour le single « What That Speed ​​Bout?! » Elle a parlé de son travail sur la chanson sur Twitter plus tôt cette semaine: « YoungBoy était vraiment dope. Chill. Détendu. Doux. Rlly fuk avec son ambiance. N’a pas fait le plus sur le plateau, plus mature que je ne le pensais . Il était à l’heure du gangsta. « Le prochain album de Davido Un meilleur moment qui tombe le 13 novembre. Découvrez la version divulguée de « Holy Ground » ici. [Via]