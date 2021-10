Colin Woodell est le jeune Winston dans la série Prequel de John Wick, The Continental

Le futur de Starz John Wick série préquelle Le continental a trouvé son étoile principale. Il vient d’être annoncé que Colin Woodell (L’hôtesse de l’air) a embarqué sur le projet dans ce qui sera le rôle principal de la série. Il incarnera une version plus jeune de Winston Scott, le personnage précédemment interprété par Ian McShane dans le John Wick films.

La série suit Colin Woodell dans le rôle de Winston, qui est « entraîné dans le paysage infernal d’une ville de New York de 1975 pour faire face à un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Winston trace un parcours mortel à travers le mystérieux monde souterrain de New York dans une tentative déchirante de saisir l’hôtel emblématique, qui sert de point de rencontre pour les criminels les plus dangereux du monde. »

Cette nouvelle fait suite à l’annonce que Mel Gibson a également rejoint le casting. Il fera ses débuts en tant que nouveau personnage appelé Cormac. McShane avait précédemment déclaré qu’il n’apparaîtrait pas en tant que Winston dans Le continental mais a taquiné qu’il pourrait faire du travail de voix off. De même, la star de la franchise Keanu Reeves ne devrait pas apparaître dans la série, ce qui est logique car nous avons affaire à une préquelle, bien qu’il puisse toujours être impliqué en tant que producteur exécutif.

Plusieurs autres membres de la distribution ont également été révélés pour le John Wick séries. Parmi les autres nouveaux membres de la distribution, citons Hubert Pount-Du Jour (Le bon Dieu oiseau) en Miles ; Jessica Allain (La laverie automatique) comme Lou ; Mishel Prada (Vida) en tant que KD ; Nhung Kate (La femme de ménage) en yen ; et Ben Robson (Règne animal) comme Frankie. Reste à savoir si ces personnages se révèlent être des alliés ou des ennemis de Winston.

Produit par Lionsgate Télévision, Le continental est une série télévisée spéciale de trois nuits, composée essentiellement de trois films distincts de 90 minutes. Albert Hugues (Le livre d’eli) réalise Night One et Night Three avec Charlotte Brändström (Le Seigneur des Anneaux) réalisant Nuit Deux. Il est écrit par les producteurs exécutifs et showrunners Greg Coolidge et Kirk Ward. Basil Iwanyk et Erica Lee de Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick et Rhett Reese font également partie des producteurs exécutifs.

Colin Woodell est surtout connu pour avoir partagé la vedette avec La théorie du Big Bang alun Kaley Cuoco dans la série à succès HBO Max L’hôtesse de l’air. Après une première saison acclamée, cette émission a été renouvelée pour la saison 2. Il est également reconnu pour ses rôles dans des émissions comme La purge, Les originaux, Survivant désigné, et Maîtres du sexe. Woodell est également apparu dans les films Insensé, Sans ami : Web sombre, bisous bisous, et L’appel de la nature.

Pendant ce temps, le John Wick la franchise continue de prospérer sur grand écran. Keanu Reeves reviendra en tant que justicier titulaire dans John Wick : Chapitre 4, qui doit arriver le 27 mai 2022. Ian McShane reviendra également en tant que Winston Scott dans la suite, avec d’autres stars de la franchise de retour, dont Lance Reddick et Laurence Fishburne. Les autres stars incluent Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skargard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Clancy Brown. Chad Stahelski réalise le long métrage sur un scénario de Shay Hatten et Michael Finch.

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour Le continental en ce moment. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Le Continental, John Wick