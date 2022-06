Colin Trevorrow explique comment l’expérience Star Wars a contribué à façonner Jurassic World: Dominion

Jurassic World : Dominion sortira en salles le 10 juin et est décrit comme la « conclusion épique de l’ère jurassique ». Le film servira non seulement de final au Monde jurassique série mais clôturera le film de près de 30 ans parc jurassique la franchise. Domination est réalisé par Colin Trevorrow, qui a dirigé le premier Monde jurassique film en 2015, mais a raté sa suite de 2018 Royaume déchu. Trevorrow est responsable de la fin de trois décennies de narration, une tâche qu’il a presque assumée avec une autre franchise à succès emblématique.

Avant que JJ Abrams ne rejoigne le projet, Trevorrow devait diriger Star Wars épisode IX : L’Ascension de Skywalker, qui était la conclusion de la saga Skywalker. Le film devait initialement s’intituler Duel des destinset était radicalement différent de ce qui a été actualisé dans L’Ascension de Skywalker. Disney a finalement décidé de changer de cap loin du concept de Trevorrow, mais le réalisateur a dit Film total que le processus de développement en valait la peine :

« Ce que j’apprécie d’avoir travaillé sur Star Wars, c’est que je me suis vraiment entraîné à créer une nouvelle version de quelque chose que nous aimions quand nous étions enfants et à le mener à une conclusion satisfaisante. J’ai donc eu l’impression d’avoir obtenu une maîtrise dans ce domaine. , pendant ce temps. »

L’Ascension de Skywalker a dû conclure une saga de neuf films sur plus de 40 ans, avec des résultats mitigés lors de sa sortie en 2019. Bien que le travail de Trevorrow ne soit pas aussi intimidant que Domination, parc jurassique détient toujours beaucoup de révérence auprès des cinéphiles sur plusieurs générations. Les trois premiers parc jurassique les films sont sortis entre 1993 et ​​2001, et Trevorrow a réinventé la franchise en 2015 avec Monde jurassique. Les deux premiers Monde jurassique les films ont rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, il est donc clair qu’il y a beaucoup d’excitation à travers le monde quand il s’agit de voir des dinosaures se déchaîner. Espérons que Trevorrow puisse amener l’ère jurassique à une conclusion plus satisfaisante que ce que de nombreux fans ressentaient à propos de L’Ascension de Skywalker.





Jurassic World : Dominion Pourrait être l’un des plus grands films de l’année

Images universelles

Comme mentionné, le précédent Monde jurassique les films se sont avérés incroyablement réussis au box-office. Monde jurassique était le deuxième film national le plus rentable de 2015 après avoir rapporté plus de 650 millions de dollars, ce qui en fait également le plus gros producteur d’argent du jurassique la franchise. Jurassic World : Royaume Déchu a légèrement baissé trois ans plus tard, mais a quand même réussi à amasser un total national de plus de 400 millions de dollars en 2018. Si Domination peut accumuler des chiffres similaires à ceux de son prédécesseur, il pourrait finir par rivaliser Doctor Strange dans le multivers de la folie, Le Batmanet Top Gun : Maverick pour le titre de film national le plus rentable de 2022.

Universal espère clairement que le retour des personnages hérités aidera les retours au box-office de Domination, une stratégie employée par de nombreuses franchises de longue date au cours des dernières années. Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum reprennent tous leurs rôles classiques de l’original parc jurassiquejoindre Monde jurassique les acteurs Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Battre des sentiments de nostalgie a aidé Top Gun : Maverick fusée vers le haut du box-office, mais cela aide également que le film ait été bien accueilli par le public et les critiques. Le facteur héritage ne peut vous emmener que jusqu’à présent, donc la qualité de Jurassic World : Dominion peut être le déterminant ultime pour savoir si le film sera le prédateur au sommet de 2022.