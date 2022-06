Colin Trevorrow adresse les réactions des fans à son script Star Wars IX

En tant que scénariste / réalisateur original de The Rise of Skywalker, Colin Trevorrow a été encouragé par les éloges des fans pour son film non réalisé.

Il y a eu beaucoup de « pourrait avoir été » dans le Guerres des étoiles Univers, et l’un d’entre eux était Jurassic World : Dominion directeur Colin Trevorrowla version de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Dans le cadre de la trilogie séquentielle de l’original Guerres des étoiles films, le neuvième film de la franchise a fini par être présenté sur les écrans par JJ Abrams, mais avant cela, Trevorrow a travaillé sur le film pendant deux ans entre 2015 et 2017. Comme de nombreux projets qui ont été perdus à cause de différences créatives, le scénario prévu de Trevorrow’s divulgué en ligne quelques années plus tard et les fans ont eu leur mot à dire sur ce qu’ils pensaient du film proposé.

FILM VIDÉO DU JOUR

En général, la réaction à la version de Trevorrow du dernier film dans le Saga Skywalker était positif, et dans une récente interview, on a demandé au réalisateur si les réactions des fans à son film défait étaient venues comme une sorte de victoire après le chemin L’Ascension de Skywalker a été critiqué par de nombreux critiques et fans. Parler à THRTrevorrow a dit :

« Honnêtement, si un réalisateur vous dit qu’il se fiche de ce que pense le public, ou même des gens qui regardent des films et écrivent à leur sujet pour gagner leur vie, alors je ne sais pas s’ils sont totalement honnêtes avec eux-mêmes. Je Je fais ces films pour le public, mais je les fais aussi pour les gens qui pensent tout le temps au cinéma et qui regardent des films comme moi. Chaque fois que vous faites quelque chose qui est bien reçu, cela va vous encourager et, espérons-le, vous assurer que non il n’y avait qu’une raison pour laquelle tu as commencé à faire ça en premier lieu, mais ton syndrome d’imposteur n’est que partiellement réel et tu n’es pas une fraude complète. Et je pense que nous avons tous ces moments.

Star Wars IX de Colin Trevorrow restera un film « What If »

Alors que la version publiée de L’Ascension de Skywalker n’était pas près de mettre fin à la saga sur le genre de sommet unanime que tout le monde espérait, le contour de son film par Colin Trevorrow aurait bien pu finir par changer un peu s’il était entré en production. Duel des destinscomme on l’appelait, incluait beaucoup de princesse Leia dans l’histoire, et bien sûr, le décès de Carrie Fisher signifiait que ses apparitions dans le film auraient été massivement réduites, et l’histoire aurait pu finir par changer complètement.

Malgré cela, il y a beaucoup de fans qui auraient aimé voir Trevorrow avoir la chance de continuer avec sa version de Star Wars IXet, qui sait, cela aurait pu finir par être un film bien meilleur ou bien pire que celui qui est sorti en 2019. À la fin cependant, Trevorrow quittant le Guerres des étoiles projet lui a permis de retourner au Monde jurassique franchise et étant l’histoire qu’il a commencée en 2015 pour se terminer comme il le souhaitait. Juste comme L’Ascension de Skywalker, le final de la Monde jurassique La trilogie n’a pas vraiment fait mouche auprès des critiques, mais ses chiffres au box-office ont une fois de plus suggéré qu’il existe certains films pour lesquels les critiques des critiques ne font vraiment aucune différence.