Colin Firth combattra des zombies dans la comédie d’action New York vous mangera vivant

L’acteur oscarisé Colin Firth fait le saut dans le genre de l’horreur après avoir rejoint un prochain film de zombies, qui est actuellement provisoirement intitulé New York va vous manger vivant. La comédie d’action STXfilms et Tencent Pictures sera basée sur la bande dessinée numérique Frère zombie créé par Jia Haibo.

« Nous avons toujours voulu présenter cela d’une manière qui donnerait vie au matériel source et rehausserait l’action et vous ne pouvez pas atteindre cet objectif mieux que d’embaucher Colin Firth », a déclaré Adam Fogelson, président du STXfilms Motion Picture Group. une déclaration. « Du discours du roi à Kingsman, Colin donne toujours une performance de calibre Oscar. Nous sommes ravis de le retrouver sur New York Will Eat You Alive dans un rôle qui lui permettra de s’amuser tout en mettant en valeur son humour impassible et sa bande dessinée Horaire. »

Frère zombie a commencé en 2011 sous la forme d’une bande dessinée sérialisée, avant d’être transformée en une série animée diffusée en 2013. L’histoire se déroule dans City H, un endroit où l’approvisionnement en eau a été contaminé par un ancien cercueil. Les gens qui boivent de l’eau sont transformés en « Zombie Brothers » qui doivent en manger d’autres pour évoluer. Le personnage principal est un garçon insulaire et ordinaire qui est obligé de sortir de sa zone de confort et d’entrer dans le grand monde infesté de zombies afin de retrouver sa petite amie disparue.

Todd Strauss-Schulson, dont les crédits précédents incluent la comédie romantique N’est-ce pas romantique et la suite de la comédie d’aventure Un Noël 3D très Harold et Kumar, est attaché à la réalisation de l’adaptation, qui est coproduite par Tencent, STXfilms, Channing Tatum, Reid Carolin et Peter Kiernan’s Free Association, et Ged Doherty de Above The Line Productions.

Alors que le studio est clairement très enthousiaste à l’idée d’avoir Firth à bord, son implication est plutôt surprenante compte tenu de sa production cinématographique habituelle. Ayant remporté un Oscar pour son rôle dans le drame historique Le discours du roi ainsi que d’être nominé pour sa performance dans Un homme celibataire, Firth est surtout connu pour ses apparitions dans des films dramatiques, souvent assez durs, notamment une fille avec une boucle d’oreille, L’homme du chemin de feret le thriller d’espionnage Espion de soldat Tinker Tailor.

Bien sûr, Colin Firth est connu pour s’essayer à la comédie avec des Journal de Bridget Jones et Mamma Mia!. New York va vous manger vivant est également loin d’être la première incursion de Firth dans le monde de la bande dessinée, l’acteur ayant joué le rôle de l’agent secret Harry Hart dans les deux épisodes de la franchise d’action du réalisateur Matthew Vaughn Kingsman: les services secrets et Kingsman: le cercle d’or.

Le rôle de Firth dans Kingsman était tout aussi déroutant que son rôle dans New York va vous manger vivant, mais il s’est avéré être l’une des meilleures choses à propos du film. Parlant de rejoindre la franchise en 2015, les mots de Firth pourraient facilement être appliqués à son rôle dans la prochaine comédie de zombies. « L’une des choses qui vous donne envie d’être acteur, ne parlant que pour moi-même, c’est qu’il y a quelque chose d’infantile à ce sujet », a-t-il déclaré.

« Vous suspendez l’incrédulité, faites semblant et entrez dans un monde de l’histoire. Si vous voulez faire le genre de films qui montrent un miroir dur de la réalité, ce n’était probablement pas ce pour quoi vous étiez quand vous étiez petit, mais ça l’est. C’est comme entrer dans la peau des gens qui étaient vos héros, en grandissant. J’ai l’impression que c’était à l’esprit, quand cela a été créé. C’était ce que nous aimions quand nous étions enfants et nous sommes tombés amoureux du cinéma. » Cela nous vient de Deadline.

