Colin Farrell taquine la série Penguin et révèle la scène d’ouverture

Colin Farrell a donné une performance phénoménale et transformatrice en tant que Penguin / Oswald Cobblepot dans Le Batman, qui a été publié plus tôt cette année. Dans le film, le public a vu Farrell dépeindre le méchant emblématique de DC aux côtés de Robert Pattinson dans le rôle principal et de Paul Dano dans celui de Riddler. HBO Max a cherché à capitaliser rapidement sur la popularité du personnage tout en continuant Batverse du réalisateur Matt Reeves et de Pattinson sous forme de série.





Le pingouin a été officiellement annoncé plus tôt cette année, et Farrell donne aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre lorsque la série arrivera sur le géant du streaming. L’acteur s’est récemment entretenu avec ExtraTV, où il dit avoir déjà lu le scénario du premier épisode, et cela commence juste une semaine après Le Batman conclut tandis que Gotham City traite de l’inondation qui s’est produite lors du troisième acte du film. « Cela s’ouvre avec mes pieds éclaboussant dans l’eau du bureau de Falcone », explique Farrell. Penguin, ou Oz, commence le film en tant que bras droit de Falcone avant de prendre le contrôle de son empire criminel après avoir appris les allégeances du patron du crime.

L’acteur a déclaré qu’il avait hâte de reprendre son rôle et de revenir au personnage de la série HBO Max. « Je sentais que je n’en avais pas assez, je voulais le faire de plus en plus », a déclaré Farrell. Il a également partagé son amour et son adoration pour l’écrivain et showrunner Lauren LeFranc, affirmant que la série est incroyablement bien écrite. L’acteur a déjà évoqué Le Batman l’implication du réalisateur Matt Reeves dans le projet, affirmant qu’il ne dirigerait aucun épisode, mais qu’il travaille sur tous les aspects de la série. « Il est tellement obsédé par ce qu’il fait, mais il est partout [HBO Max’s] Le pingouin [series] aussi bien. Je veux dire, il ne va pas le diriger mais il est partout dans la structure des scripts et qui va les diriger. Et donc, c’est excitant. » Le pingouin n’a pas encore reçu de date de sortie officielle, cependant, les fans peuvent voir son interprétation de The Gentleman of Crime dans Le Batmandiffusé sur HBO Max.





Le Batverse de Robert Pattinson va continuer

Images de Warner Bros.

Le Batman a été un succès auprès des fans et financièrement, rapportant 770 millions de dollars au box-office pendant sa diffusion. Dans le film, Batman de Robert Pattinson est toujours un justicier débutant dans la lutte contre le crime, loin de l’apogée de son personnage. Le réalisateur Matt Reeves et Pattinson se rendent compte qu’il y a une tonne à explorer avec son portrait et les méchants qui composent Gotham City.

Batman 2 est actuellement en développement, même si les fans ne devraient pas s’attendre à la suite de si tôt. Compte tenu du récent changement avec Warner Bros. et de leur approche de DC, la possibilité d’un suivi a été remise en question pendant un certain temps jusqu’à ce que les rumeurs soient clarifiées. Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a présenté son plan sur 10 ans pour la franchise de bandes dessinées en août, reflétant ce que Marvel a fait avec son univers connecté. Heureusement, avec la poursuite de Le pingouin et Batman 2, les fans n’ont apparemment rien à craindre lorsqu’il s’agit de la représentation du croisé capé de Pattinson. Pour l’instant, les fans attendent patiemment la date de sortie de la série HBO Max de Colin Farrell et attendent avec impatience plus de nouvelles du suivi de la lutte contre le crime de Reeve.