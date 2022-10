Colin Farrell parle de la première scène de The Penguin, la série dérivée de The Batman

L’acteur Colin Farrellqui a joué Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom de Pingouin, dans le film »homme chauve-souris », a parlé de la première scène du prochain spin off de HBO Max, intitulé »Le Pingouin ». Lors d’une interview, Farrell a révélé qu’il avait déjà lu le scénario du premier épisode, et affirme que la série se déroulera une semaine après les événements de »The Batman ».

Avec Gotham City toujours sous l’eau, Farrell a expliqué les détails de la scène d’ouverture. « Il s’ouvre avec mes pieds éclaboussant dans l’eau du bureau de Falcone », a-t-il déclaré. L’acteur en a également profité pour faire l’éloge de l’écrivain et showrunner Lauren LeFranc, précisant que le spin off est très bien écrit. Farrell a déclaré qu’après « The Batman », il voulait continuer à développer et à jouer au Pingouin. « Je sentais que je n’en avais pas assez, je voulais le faire de plus en plus. »

Dans le film réalisé par Matt Reeves, nous avons rencontré pour la première fois la version d’Oswald de Farrell, également appelée « Oz ». Ici, nous le connaissons comme le bras droit de Carmine Falcone, mais il devient le patron lorsqu’il se rend compte que Falcone est un traître, alors il tente de l’assassiner en public.

Bien que Reeves ne réalise pas « The Penguin », Farrell a déclaré que le cinéaste acclamé par la critique était toujours fortement impliqué dans la production de la série. « Il est tellement obsédé par ce qu’il fait, mais il est aussi dans toute la série », a-t-il déclaré à propos de Reeves. « Je veux dire, il ne va pas le diriger, mais il est conscient de la structure des scripts et de qui va les diriger. Donc, c’est excitant. »

Bien que pour le moment peu de détails soient connus sur le spin-off avec El Pingüino, le producteur de »The Batman », Dylan Clark, a précédemment déclaré que l’émission HBO Max serait fortement influencée par « Scarface ». « Après la mort de Falcone, nous allons voir Oz prendre le pouvoir, presque comme une histoire de ‘Scarface' », a déclaré Clark.

» The Penguin » commencera le tournage au début de 2023. La série offrira un aperçu plus approfondi de la version de Farrell de The Penguin, avec de nombreux fans impressionnés par sa performance. « Chaque personnage a une fracture ou une lutte interne qu’il s’efforce de réparer de différentes manières », a déclaré l’acteur à propos de son rôle. « Oz a certainement sa part de fantômes. »

La série n’a pas encore de date de sortie officielle, mais elle arrivera exclusivement pour la plateforme HBO Max.