Colin Farrell espère que Penguin revient dans The Batman 2, taquine la série HBO Max Spinoff

Le pingouin de Colin Farrell obtient sa propre série sur HBO Max, mais vous pouvez compter sur l’acteur pour être également là pour The Batman 2 s’il reçoit l’appel.

Passer des heures dans la chaise de maquillage pour se transformer en Oz Cobblepot devient probablement fastidieux parfois, mais quoi qu’il en soit, Colin Farrell ne peut pas se lasser de représenter le pingouin. Plus tôt cette année, Farrell a fait ses débuts en tant que super-vilain face à Robert Pattinson en tant que super-héros titulaire dans Matt Reeves. Le Batman. Parce qu’il portait des prothèses et un maquillage épais, le rôle le laissait si méconnaissable que l’acteur s’aventurait en public pendant la production et personne n’était plus sage.

Reeves travaille actuellement sur un scénario pour Batman 2, et pour l’instant, on ne sait pas si Farrell reprendra son rôle de Pingouin pour la suite. Parlant de la possibilité dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir, Farrell dit qu’il est tout autant dans le noir à ce sujet que l’histoire est encore en train d’être triée et qu’il n’y a pas encore de script terminé. Cela dit, Reeves peut compter sur Farrell pour être là s’il y a un moyen d’intégrer Penguin dans l’histoire, car Farrell indique clairement qu’il est totalement déterminé à s’en tenir au rôle de Penguin.

« Oh mon dieu, tu te moques de moi ? ! C’est tellement amusant, tu plaisantes [with] moi? J’ai fait le tour du pâté de maisons. C’était un sport facile, je veux dire… c’était une joie. »

Quoi qu’il en soit, nous verrons certainement plus Farrell en tant que Penguin. HBO Max a mis en production une nouvelle série axée sur Farrell’s Penguin et son ascension en tant que l’un des meilleurs criminels de Gotham City. Farrell révèle que Reeves ne dirigera pas personnellement les épisodes de la série Penguin mais qu’il est toujours fortement impliqué dans la création.

« Matt est à la hauteur de ses conneries, vous savez, planant au-dessus du clavier et planifiant simplement l’histoire parce qu’il est tellement méticuleux. Il est tellement obsédé par ce qu’il fait, mais il est partout [HBO Max’s] Le pingouin [series] aussi bien. Je veux dire, il ne va pas le diriger mais il est partout dans la structure des scripts et qui va les diriger. Et donc, c’est excitant. »

Colin Farrell crédite Mike Marino pour l’apparition de Penguin

Warner Bros.

Pour de nombreux fans, Colin Farrell a volé la vedette avec son temps d’écran limité dans Le Batman, mais l’acteur n’acceptera que la moitié du crédit pour que le personnage atterrisse bien auprès des téléspectateurs. Farrell dit que le maquilleur et concepteur de prothèses Mike Marino a fait autant de travail, sinon plus, et mérite que le crédit soit partagé.





« J’étais caché sous le travail de Mike Marino. Mike Marino est un tel génie – ce qu’il a fait, ce qu’il a créé. Je n’ai jamais eu moins de propriété sur un rôle que j’ai joué que sur [« Oz »]. Je ne peux vraiment pas. C’est 50-50, peut-être 49-51 en sa faveur. »

Le pingouin a reçu une commande directe sur HBO Max, mais on ne sait pas quand le tournage commencera. Farrell suggère que la série commencera probablement à tourner au début de 2023. Il prévoit ensuite de commencer à travailler sur la série de science-fiction Sugar sur Apple TV + et pourra bientôt être vu dans le nouveau film Treize vies qui arrive sur Prime Video le 5 août 2022.