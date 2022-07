Colin Farrell de Batman propose des mises à jour sur la série HBO Max de Penguin et commencera le tournage l’année prochaine

Les fans parlent de la façon dont Celui de Batman une nouvelle vision du croisé capé et Robert Pattinson ont mérité les éloges qu’il reçoit pour son interprétation dans le film. Mais outre le caractère, Le Batman a également offert l’une des plus belles interprétations de la ville de Gotham et de son environnement sombre et étrange qui a fourni de nouvelles versions de personnages de la galerie des voleurs de Batman. L’un d’eux était Oswald ‘Oz’ Cobblepot, The Penguin de Colin Farrell. Farrell joue le rôle de Penguin dans une transformation brillante qui empêche le public de le reconnaître, grâce à l’équipe de maquillage et de prothèses du film.

Maintenant, Farrell est prêt à reprendre le rôle dans un spin-off de HBO Max centré sur le personnage. La série mettra en vedette Farrell dans le rôle principal et rejoindra les deux Le Batman et ses suites prévues.

Dans une récente interview (passant par La Directe), Colin Farrell a offert une mise à jour sur sa prochaine série, révélant les dates provisoires du début de la production de la série. Il a dit,

Il y a quelque chose que je vais faire ici à Los Angeles entre maintenant et Noël. Je pense que février prochain va commencer.

Farrell a révélé qu’il avait lu le scénario et qu’il était enthousiasmé par l’histoire. Il a également déclaré que la série pourrait durer environ six à huit heures.

J’ai lu le premier scénario de ce qui, je pense, durera six ou huit heures. C’était tellement bon. J’étais juste en quelque sorte: Putain, sympa.

Extension de Bat-Verse avec Penguin

manchot racontera l’histoire de la montée en puissance d’Oz au sein du syndicat criminel de Gotham. Il a été dépeint comme un homme de main de Carmine Falcone dans Le Batman. Lorsque Falcone a été tué, une photo de Penguin regardant par-dessus l’horizon de Gotham a indiqué son intention de reprendre son ancien patron.

Dans les bandes dessinées, Penguin est l’un des ennemis les plus redoutés de Batman, car il maintient à flot le crime organisé dans la ville, ce qui rend les choses plus complexes pour Batman. Alors que Batman trouve toujours un moyen d’abattre ses ennemis les plus forts physiquement, les tentatives de Penguin d’engendrer la corruption dans l’administration de la ville sont plus difficiles à aborder pour lui.

Le nouvel objectif de Farrell’s Penguin deviendra probablement la source de la future expansion de Reeves’ Bat-Verse. Il est possible de voir de nouveaux personnages dans la série qui pourraient devenir des figures cruciales de cet univers cinématographique. Alors que l’arc du personnage de Farrell vaudrait la peine d’être regardé dans la série à venir, il deviendrait encore plus intéressant de voir Gotham changer de teinte avec la progression de l’histoire, en avançant de la création époustouflante de la ville par Greg Fraser.





Outre, manchotHBO Max développe également une série basée sur les contes de Arkham, qui est une extension d’un projet antérieur GCPD séries se déroulant dans le même univers. Batman 2 est également officiellement éclairé avec le retour de toute l’équipe de création et de production, ainsi que le casting principal du premier. L’une des représentations les plus discutées du film était également le Joker de Barry Keoghan, qui pourrait être crucial pour les suites prévues.

DC Films peine à établir un univers cinématographique ou un multivers cinématographique. De toutes les tentatives du studio précédent pour le faire, Le Batman a été le plus réussi. Et ce serait une aventure à voir quand il se développerait en plusieurs histoires à travers les formats théâtraux et télévisuels.