Colin Farrell Batman Spin-Off The Penguin suspendu en raison de la grève de la WGA

La grève en cours de la WGA s’est poursuivie en force depuis qu’elle a commencé début mai. De multiples productions à travers l’industrie se sont arrêtées à la suite de piquets de grève formant des blocages sur le site, appelant à une réforme de masse du lieu de travail. Selon un rapport de Deadline, la dernière série à pomper les freins sur son calendrier est Matt Reeves‘ série dérivée Le pingouindans lequel Colin Farrell reprend son rôle du méchant emblématique de Gotham.





En tandem avec la suite théâtrale à venir Le Batman – Partie IIqui verra Robert Pattinson revenir en tant que Caped Crusader, le réalisateur Matt Reeves a travaillé dur sur sa série dérivée HBO Max (maintenant juste « Max ») Le pingouin, qui se présente comme une série dramatique de huit épisodes axée sur les activités en cours de Penguin, le mafieux cicatrisé qui règne sur le ventre sombre et sinistre de Gotham aux côtés de la famille criminelle Falcone. Alors que la production bat son plein depuis février, Reeves et son équipe ont freiné leur horaire aujourd’hui lorsque des piqueteurs de WGA East se sont présentés sur place à Weschester, New York. Les guildes locales auraient refusé de franchir les lignes de piquetage, mettant ainsi le tir en attente. Reste à savoir si la pause se poursuivra demain, mais l’ondulation du différend entre les écrivains et la WGA continue de se faire sentir dans tout le pays.

Le pingouin met en vedette Colin Farrell dans le rôle de Penguin, ainsi que Cristin Milioti dans le rôle principal de Sofia Falcone. Michel Zegen (La merveilleuse Mme Maisel) a également joué le rôle d’Alberto Falcone, avec Clancy Brown (John Wick: Chapitre 4) comme Salvatore Maroni. Shohreh Aghdashloo (SOS Fantômes : l’au-delà), Michel Kelly (Château de cartes) et Deirdre O’Connell (Plage extérieure) ont également été amenés dans des rôles actuellement non divulgués. Les producteurs incluent Reeves, Farrell, Dylan Clark, Daniel Pipski, Adam Kassan, Lauren LeFranc, Craig Zobel, Lauren LeFranc, Bill Carraro. LeFranc sert également d’écrivain et de showrunner tandis que Zobel est noté comme réalisateur des trois premiers épisodes.

Le pingouin devrait sortir sur Max en 2024.

Autres spectacles actuellement suspendus en raison du piquetage

Source de l’image : Netflix

De nombreuses autres productions à travers la télévision et le cinéma ont fait leur part en s’arrêtant dans le respect de la grève historique de la WGA. Avec l’écrasante majorité des talk-shows de fin de soirée qui ne sont plus diffusés, y compris Saturday Night Livecertaines des fonctionnalités les plus remarquables à ce jour incluent la dernière saison de Netflix de Choses étrangesla série de HBO Hacksainsi que le prochain à venir Game of Thrones‘ retombées Le chevalier des sept royaumes. Comédie d’arts martiaux Cobra Kaï est également en attente, ainsi que la deuxième saison de Le dernier d’entre nousla sixième saison de Hulu’s Le conte de la servanteFX histoire d’horreur américaineet Showtime Vestes jaunes et la septième et dernière saison de Des milliards.

Il y a eu très peu de signes de la fin prochaine de la grève, et c’est un mauvais signe pour Hollywood et l’arriéré croissant de projets qui viennent de commencer à revenir à un calendrier normal après la pandémie de Covid. Cependant, avec de plus en plus d’acteurs se joignant à la cause, il est clair que Le pingouin ne sera pas le dernier salon impacté par les grèves.