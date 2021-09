Colin dans la bande-annonce en noir et blanc commence le voyage révolutionnaire de Kaepernick sur Netflix

Comme connu pour la première fois ce week-end lors de l’événement TUDUM de Netflix, Colin en noir et blanc est une nouvelle mini-série en streaming qui commence avec Kaepernick dans sa première année de lycée destinée à être l’un des meilleurs lanceurs de la Major League Baseball. Avec Kaepernick lui-même narrant, il partage son voyage et explique ses décisions sans route. Comme beaucoup d’athlètes vedettes, il montre que ses talents auraient pu l’emmener dans de nombreuses avenues, il suffit de lui donner le ballon.

Le synopsis officiel se lit. « Des co-créatrices Ava DuVernay et Colin Kaepernick vient Colin en noir et blanc, une nouvelle série limitée audacieuse qui raconte l’histoire du passage à l’âge adulte de Kaepernick, s’attaquant aux obstacles de la race, de la classe et de la culture en tant qu’enfant adoptif noir d’une famille blanche. Colin en noir et blanc met en vedette Jaden Michael dans le rôle de Young Colin avant d’atteindre les plus hauts niveaux du football américain en tant que quart-arrière de la NFL et de devenir une icône culturelle et un activiste; Nick Offerman et Mary-Louise Parker comme ses parents bien intentionnés Rick et Teresa; et Colin Kaepernick lui-même, qui apparaît comme le narrateur actuel de sa propre histoire, guidant les téléspectateurs à travers un éventail robuste et coloré de moments contextuels historiques et contemporains. Vous ne connaissez pas Kaepernick tant que vous ne connaissez pas Colin.

« Je suis ravi de partager ce premier aperçu d’un projet que j’ai co-créé avec l’incomparable Ava Du Vernay au cours des deux dernières années « , a déclaré Kaepernick dans un communiqué. » J’ai hâte de rencontrer le monde avec l’incroyable Jaden Michael, un jeune acteur qui m’a joué pendant mes années de lycée, juste un enfant qui a grandi à Turlock, en Californie, qui voulait jouer au ballon. »

Jaden Michael (La descente, Émerveillé), incarne l’adolescent Kaepernick pour la série limitée, tandis que Nick Offerman et Mary-Louise Parker incarnent ses parents adoptifs qui le soutiennent. Kaepernick lui-même apparaît dans Colin Noir & Blanc, narrant pour les téléspectateurs, nous emmenant à travers sa propre histoire de vie. « Vous ne connaissez pas Kaepernick tant que vous ne connaissez pas Colin », dit Netflix.

« Avec son acte de protestation, Colin Kaepernick a déclenché une conversation nationale sur la race et la justice avec des conséquences de grande envergure pour le football, la culture et pour lui, personnellement », avait précédemment déclaré DuVernay dans un communiqué à l’occasion de l’événement TUDUM du week-end dernier. « L’histoire de Colin a beaucoup à dire sur l’identité, les sports et l’esprit durable de protestation et de résilience. Je ne pourrais pas être plus heureux que de raconter cette histoire avec l’équipe de Netflix. »

« Trop souvent, nous voyons des histoires de race et de noir dépeintes à travers une lentille blanche », a ajouté Kaepernick lors de l’annonce de la série en juin 2020. « Nous cherchons à donner une nouvelle perspective aux différentes réalités auxquelles les Noirs sont confrontés. Nous explorons les conflits raciaux auxquels j’ai été confronté. en tant qu’homme noir adopté dans une communauté blanche, pendant mes années de lycée. C’est un honneur de donner vie à ces histoires en collaboration avec Ava pour que le monde les voie. »

Colin en noir et blanc met en vedette Jaden Michael en tant que jeune Colin Kaepernick, Nick Offerman et Mary-Louise Parker en tant que Rick et Teresa Kaepernick, les parents de Colin, Gabriel Womack, Jonny Lee et Lauren Elyse Buckley en tant que Devon Kaepernick. Co-écrit et créé par Colin Kaepernick et Ava DuVernay, qui a créé un certain nombre de succès nominés aux Oscars et aux Emmy Awards, ont collaboré pour raconter l’ascension, la chute et la résurrection uniques de Colin Kaepernick, qui a fait l’histoire. Commencez le voyage le 29 octobre sur Netflix.

Sujets : Colin en noir et blanc, Netflix, TUDUM