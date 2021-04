Colgate a un nouveau tube de dentifrice qui promet d’utiliser chaque dernière goutte – le secret est dans LiquiGlide

L’un des problèmes des tubes de dentifrice est qu’ils ne vous permettent pas de profiter de tout le contenu. Ils doivent être pressés et jonglés pour en tirer le meilleur parti, principalement en raison de la densité du contenu et du matériau dans le tube. Eh bien, Colgate semble avoir trouvé la solution: un tube en matériau glissant cela fait que tout le contenu, absolument tout, glisse dans le tube et ne colle pas.

Voici les derniers produits de la gamme Colgate Elixir. Au-delà des spécifications du dentifrice, le plus intéressant est dans les matériaux du flacon lui-même. Et c’est que Colgate a fait équipe avec LiquiGlide, une technologie développée par le MIT que nous connaissons depuis 2012 et qui, enfin, commence à atteindre des produits commerciaux (car l’industrie biomédicale était déjà appliquée).

Jusqu’à la dernière goutte

LiquiGlide a été inventé par Dave Smith et Kripa Varanasi, qui ont démontré son potentiel dans une série de vidéos dans lesquelles ils montraient une boîte de ketchup, de moutarde et de mayonnaise glissant complètement le contenu stocké à l’intérieur. Cette semaine, la société a annoncé un nouvelle ronde de financement de 13,5 millions de dollars, il ajoute donc déjà 50 millions de dollars de financement total.

Comme l’explique LiquiGlide dans un communiqué, Colgate a lancé un contenant de dentifrice transformable, transparent, en PET, recyclable et développé en partenariat avec LiquiGlide. Cette bouteille, disent-ils, permet de distribuer le dentifrice beaucoup plus rapidement et, bien sûr, permet au contenu d’être beaucoup mieux utilisé.

Comment ça marche? Un motif texturé est appliqué à la surface, puis un liquide formulé personnalisé est ajouté qui remplit les espaces entre les textures et crée également un couche mince très glissante en surface. Le contenu du récipient ne touche pas la boîte, mais entre plutôt en contact avec cette couche glissante. Cette couche peut être constituée de matériaux comestibles ou autres capables de résister à des environnements industriels difficiles.

De cette façon, le dentifrice peut être retiré du flacon en le pressant juste un peu et, comme on peut le voir dans le GIF sur ces lignes, le contenu ne reste pas coincé dans le flacon, mais ça sort complètement. Colgate n’est pas la seule marque à utiliser cette technologie, mais LiquiGlide s’est également associé à Mibelle Group (cosmétique) et Yves Béhar (designer).