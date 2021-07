Cole Sprouse (Riverdale) à présenté sa nouvelle petite amie en oubliant Lili Reinhart

En peu de temps, Riverdale il est devenu l’une des séries de mystère et de fiction les plus regardées au monde.Son histoire, ses personnages et son cadre étaient dignes d’admiration, mais même ainsi, ceux qui ont réussi à gagner le cœur de tous étaient Lili Reinhart et Cole épouse, les interprètes de Betty Cooper et Jughead Jones, le couple le plus aimé de la série.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cole Sprouse (@colesprouse)

En fait, telle était la chimie qu’ils montraient tant Cole épouse comme Lili Reinhart dont l’amour est passé à l’écran et a fait d’eux l’un des couples les plus aimés au monde. Mais, cette relation qui a duré trois longues années, où chaque jour ils ont montré beaucoup d’amour à travers les réseaux sociaux, a pris fin.

C’était l’année dernière, pendant la pandémie, quand il a commencé à spéculer que les acteurs avaient mis fin à leur romance et, plus tard, ce sont eux qui l’ont confirmé. À tel point qu’à l’heure actuelle, les deux ont reconstruit leur vie et, bien qu’on ne sache pas si Reinhart est lié à une autre personne, il a été confirmé que Sprouse avait un autre amour.

Il s’agit d’Ari Fournier, un mannequin de 22 ans avec qui il a été vu pour la première fois lors d’un dîner romantique dans un restaurant et, plus tard, ils ont joué dans une séance de baisers et de câlins dans la rue. Cependant, jusqu’à présent, aucun des deux n’a confirmé ou nié leur histoire d’amour, mais maintenant, c’est Cole qui a décidé de rendre leur parade nuptiale publique.

A travers une carte postale postée sur Instagram, Cole épouse, qui en plus de son amour pour le jeu d’acteur, se consacre également à la photographie, a écrit : «tippi et les burds« Accompagner une image de votre partenaire confirmant ainsi votre relation. Bien sûr, ce message indirect, ses fans ne l’aimaient pas, qui ont commenté que ce n’était pas encore le moment de parler d’un nouveau partenaire.