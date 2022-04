Cole Sprouse révèle qu’il a subi un traumatisme psychologique après avoir joué dans Zack et Cody

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Riverdale a expliqué les effets de grandir dans l’industrie du divertissement. Cela lui est arrivé après avoir joué dans Friends, Un super papa et la série Disney Channel.

© La CWCole Sprouse participe à Riverdale.

Il y a des émissions qui marquent l’enfance de générations entières. Et Disney Channel a un rôle important à jouer à cet égard : ses séries les plus connues divertissent des millions d’enfants à travers le monde, tout en propulsant de jeunes talents vers la célébrité. C’est le cas de Zack et Codyla fiction mettant en vedette Cole et Dylan Sprouse, qui a marqué le début des projets les plus populaires de sa carrière. Mais tout n’est pas aussi idéal qu’il n’y paraît.

Récemment, Cole a raconté qu’il avait subi certaines conséquences psychologiques d’être impliqué dans l’industrie du divertissement à un si jeune âge et d’y avoir grandi. C’est qu’ils n’avaient même pas un an de vie quand ils ont commencé à jouer, puisqu’avec seulement huit mois ils ont été sélectionnés pour travailler en se faisant passer pour le petit fils de Ross dans copains puis répétez le rôle en tant qu’enfants.

Vint rapidement un film avec Adam Sandler titré Un papa cool et ils ont donc eu leur transition vers le monde Disney. Tout d’abord, pour 2005, ils ont joué Zack et Cody : les jumeaux en action. Et après trois saisons réussies, ils ont finalement donné naissance à une série dérivée qui a été traduite pour l’Amérique latine en Zack et Cody : des jumeaux à bord. Tout ce voyage n’a pas été facile pour eux, surtout pour Cole.

Après la fureur de la fiction avec son frère, il prend le temps d’étudier l’archéologie à l’université de New York. Et une fois qu’il a réussi à obtenir son diplôme, il a décidé d’ajouter pour Riverdale, le phénomène adolescent qui développe son septième opus. Avec un regard plus adulte, il a reconnu -en dialogue avec le New York Times- que la célébrité était un « traumatisme » à ses débuts. « Mon frère et moi avions l’habitude de dire : ‘Oh, tu l’as fait ! Oh, vous êtes indemne !« , il admit.

Après avoir réfléchi que, selon lui, l’industrie peut être dure avec les femmes et que les jeunes actrices étaient sexualisées dans de telles séries, il a conclu : « J’ai commencé à jouer quand j’étais si jeune qu’il n’avait pas vraiment essayé, en tant qu’adulte, de se demander s’il aimait vraiment jouer. Pour être honnête, j’ai maintenant traversé un deuxième grand tour de cette renommée. Et j’ai remarqué la même chose effets psychologiques que la renommée produit dans un groupe de jeunes adultes que lorsque j’étais enfant”.

