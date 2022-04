Cole Sprouse parle du « traumatisme » d’être une enfant star

L’acteur Cole Sprouse a parlé du «traumatisme» d’être une enfant star après être devenu célèbre grâce à son travail sur Amis et La vie de suite de Zack et Cody.

Aujourd’hui âgé de 29 ans, Cole joue actuellement le rôle de Jughead Jones dans l’émission CW et Netflix Riverdalemais il a récemment admis qu’il avait commencé à jouer quand il était si jeune qu’il « n’avait pas réellement tenté, en tant qu’adulte, de se demander si [he] vraiment apprécié la performance ».

Cole a assuré qu’il « aime beaucoup l’art d’agir », mais a expliqué qu’il avait une « relation compliquée avec la culture des célébrités » alors qu’il réfléchissait à son enfance lors d’une interview avec le New York Times.

Avec son frère jumeau, Dylan, Cole a travaillé comme acteur depuis son enfance et tout au long de son enfance, jouant dans des films tels que Grand papa et en tant que fils de Ross, Ben dans Amis avant d’obtenir le rôle de Cody dans Disney’s La vie de suite de Zack et Codyainsi que son spin-off et son téléfilm.

Cole a réfléchi à la façon dont lui et son frère avaient l’habitude de se faire dire qu’ils avaient traversé l’expérience de la célébrité des enfants «indemnes», mais l’acteur a fait valoir que lui et Dylan ne pouvaient pas comparer leurs expériences aux «jeunes femmes de la chaîne». [they] étaient sur », en référence apparente à Disney Channel.

Cole a poursuivi: « [The women] ont été tellement sexualisés depuis un âge si précoce que mon frère et moi qu’il n’y a absolument aucun moyen de comparer nos expériences. Et chaque personne qui traverse ce traumatisme vit une expérience unique. Quand on parle d’enfants stars qui deviennent fous, ce dont on ne parle pas vraiment, c’est à quel point la célébrité est un traumatisme. »

Cole et Dylan Sprouse dans La vie de suite de Zack et Cody. Crédit : Disney Channel

L’homme de 29 ans s’est décrit comme étant «violemment défensif» contre quiconque se moque de certaines des jeunes femmes qui travaillaient sur la chaîne, car il n’a pas l’impression qu’elle «comprend suffisamment l’humanité de cette expérience et ce qu’il faut pour se remettre’.

Cole a poursuivi en admettant avoir remarqué les « mêmes effets psychologiques » de la célébrité maintenant qu’il est plus âgé, mais a suggéré que les gens « ont plus de facilité à le cacher lorsqu’ils sont plus âgés ».