Cole Sprouse et Lili Reinhart se séparent

Riverdale C’est l’une des séries les plus regardées au monde. Avec cinq saisons, il est devenu l’une des fictions qui englobe le mieux le mystère, le drame et l’adrénaline en une seule bande. De même, le décor et ses personnages étaient dignes d’admiration, même si les plus aimés étaient deux d’entre eux.

Les protagonistes de Riverdale. Photo : (La CW)



Jughead Jones et Betty Copper, qui ont été joués par Cole épouse et Lili reinhart respectivement, ils sont devenus le couple le plus acclamé parmi les fans. Telle était la chimie que les acteurs transmettaient dans leurs rôles que tous les adeptes de Riverdale Ils étaient ravis, surtout quand on a appris que leur amour avait traversé l’écran.

Pendant environ trois longues années, Cole épouse et Lili reinhart ils ont eu une romance passionnée. En fait, les artistes sont devenus l’un des couples les plus aimés de l’industrie de la jeunesse, mais tout ce qui commence se termine et leur amour est terminé. L’année dernière, pendant la pandémie, il a commencé à spéculer qu’ils avaient rompu leur lien et même imaginé une infidélité de sa part.

Cole Sprouse et Lili Reinhart à Riverdale. Photo : (La CW)



Pourtant, discrets comme d’habitude, aucun d’eux n’en a parlé depuis qu’ils ont confirmé la nouvelle. La seule chose qu’ils ont commentée, par le biais d’une déclaration, était leur rupture, mais sans répondre aux questions ni aux rumeurs. Et maintenant, apparemment, chacun a pris un chemin totalement différent qui les pousse chaque jour plus loin.

Quant à Reinhart, elle est, du moins pour le moment, célibataire alors qu’il a déjà été confirmé que Sprouse a un autre amour. Il s’agit d’Ari Fournier, un mannequin de 22 ans, qu’il a présenté il y a quelques semaines à peine avec un post sur Instagram. Le protagoniste de Riverdale Elle a une autre passion en plus d’agir, et c’est la photographie, car elle s’exhibe avec son appareil photo chaque fois qu’elle en a l’occasion et, apparemment, ses partenaires sont ses meilleurs modèles.

Lors de sa cour avec son costar, c’est elle qui a joué dans toutes ses photos et maintenant, c’est Fournier qui est devant son objectif. En fait, après avoir confirmé la romance et précisé que Lili était dans le passé, Cole l’a encore fait : il a posté de nouvelles cartes postales de son partenaire actuel.

Sur son compte Instagram et pour tenter de saluer comiquement sa petite amie le jour de son anniversaire, il a écrit : «La fille d’anniversaire va me botter le cul pour ça”. À cette phrase, il a joint quelques instantanés dans lesquels le modèle est vu en train de profiter de différents moments de sa vie. Il est à noter qu’avec cette publication, Sprouse reconfirme que Reinhart fait partie du passé.