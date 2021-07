Cole Hauser sur la cinquième saison de Yellowstone

– Publicité –



Cole Hauser, l’acteur de la saison quatre de Yellowstone, a révélé dans une conférence à Hall Wines que l’équipe se préparait pour la cinquième saison. Il a parlé des happy hours virtuels avec Kathryn Walt Hall et a déclaré que

« La façon dont nous avons terminé les quatrièmes saisons, je ne peux pas offrir grand-chose, mais je suppose que les téléspectateurs… Je suppose que vous seriez heureux de vous surprendre par plusieurs choses »

«Pour nous, en tant qu’acteurs – et je suppose que vous pouvez parler pour tout le monde, même avec Kevin Kelly Reilly, Luke Grimes et Gil Birmingham – tout le monde en fait partie. Nous nous entendons tous. « Nous sommes actuellement dans notre 5e année, nous pouvons donc tous nous réunir en famille », a-t-il ajouté.

Ces déclarations ne manqueront pas de soulever des questions sur l’intrigue de l’histoire et sur la tournure des événements dans les saisons à venir. Vous devez également vous rappeler que Taylor Sheridan était le réalisateur du drame et avait déclaré précédemment qu’il prévoyait que le drame durerait au plus six saisons.

Yellowstone Saison 4

Yellowstone a connu du succès au cours des trois premières saisons et est prêt pour la saison 4. Le teaser dit: « La vengeance vaut la peine d’attendre. » Cependant, très peu d’informations ont été révélées sur les saisons à venir.

Dans la saison 4, le casting a été vu laisser tomber des indices pour faire allusion à un danger invisible qui pourrait affecter les rôles. Cependant, il est préférable de regarder la bande-annonce avant de pouvoir obtenir une bonne image.

Mise à jour de la date de sortie

Paramount Network n’a pas encore diffusé la date légale de diffusion de la saison 4 de Yellowstone sur son réseau. Il est cependant prévu qu’il soit diffusé en novembre.