Cole Bennett prédit que Polo G aura une énorme 2021

Cole Bennett de Lyrical Lemonade prédit que Polo G connaîtra une année majeure en 2021, devenant l’un des plus grands artistes du jeu dans le processus.

Quand Polo G s’est déclaré pour la première fois La chèvre, une vantardise qu’il a émis avec la sortie de son dernier album, beaucoup se sont demandé si le jeune artiste était trop confiant. En fin de compte, il n’est pas le premier rappeur à faire une telle affirmation et il ne sera certainement pas le dernier. Et à son honneur, Polo a fait quelques progrès majeurs pour atteindre cet objectif ambitieux, se consolidant comme l’un des artistes à surveiller au cours de la prochaine année 2021. Scott Dudelson / Déjà considéré par beaucoup comme une contrepartie pleine d’espoir de la nature sombre et damnable de 2020, l’optimisme entourant 2021 a déjà été adopté par plusieurs artistes et créatifs. En fait, le réalisateur Cole Bennett de Lyrical Lemonade, lui-même l’un des plus grands innovateurs visuels de mémoire récente, s’est récemment tourné vers Twitter pour faire une prédiction intéressante. Celui qui semble suggérer que Polo G passera finalement en 2022 en tant que l’un des plus grands artistes du jeu, point final. Un avec, à tout le moins, un record numéro un à son actif. « Le polo va avoir une année énorme en 2021 », prédit Bennett, exprimant son point de vue sur Twitter. « # 1 frappe le type d’année. » À cette époque, Polo n’a jamais obtenu de record numéro un, même s’il n’a pas manqué de succès sur le front commercial. En plus de sécuriser une plaque de platine pour le « 3 Headed Goat » assisté par Lil Durk et Lil Baby, Polo est propre La chèvre l’album a également été récemment certifié platine. Sans parler du fait qu’il s’est activement assuré une nouvelle maison, une réalisation marquante qu’il a célébrée sur Instagram.