Coldplay tente de révéler une chanson de James Bond

L’arrivée d’un nouveau film dans la franchise James Bond est un événement culturel attendu par des millions de fans à travers le monde, qui s’accompagne du dévoilement d’un nouveau thème d’ouverture, qui est généralement interprété par un artiste de renom dans la musique populaire.

De Paul McCartney à Madonna, Bono, Adele, Jack White et récemment Billie Eilish ont apporté leur contribution musicale dans chaque aventure d’Agent 007. Cependant, il y a un groupe britannique qui a essayé pendant des années d’apporter sa propre contribution à cette franchise, bien que leurs efforts n’ont pas réussi à les convaincre complètement.

Chris Martin, leader et chanteur du groupe pop rock Coldplay, a partagé dans une conférence avec NME ses impressions sur le travail de Billie Eilish et de son frère Finneas avec la chanson titre de « No Time To Die », révélant que lui et ses camarades de classe ont essayé de créer leur propre thème pour James Bond.

« Nous essayons d’en écrire un depuis 20 ans, mais nous ne l’avons jamais envoyé », a déclaré Martin. « Nous avons des thèmes Bond pour au moins cinq films, mais ils ne sont pas vraiment bons, pour être honnête. » Le musicien considère qu’il n’y a aucun lien spirituel entre ces compositions et ce que représente réellement James Bond.

« Autant j’aime les films, autant je ne sais pas si nous le chanterions pour lui. Il disait ‘Ce n’est pas ce qui m’intéresse, les gars. J’aime les armes et tout ça. Tous ces trucs hippies ne vont pas marcher », a déclaré Chris Martin, faisant référence à la perception possible du personnage de ses chansons.

Martin a également partagé quelques impressions sur le travail de Billie Elish et Finneas lors de leur collaboration avec Coldplay lors de leur performance au concert Global Citizen, où ils ont rejoint le groupe pour le deuxième couplet de leur chanson « Fix You ».

Martin dit que c’était une expérience merveilleuse de chanter avec eux, révélant qu’il ressentait une grande jalousie en écoutant leur travail avec la chanson « Ocean Eyes ». « Mais ensuite, je pense » c’est vraiment inspirant « et je deviens un fan. J’aime le lien qu’ils ont tous les deux ». Le 15 octobre, Coldplay a sorti « Music of the Spheres », leur neuvième album studio très attendu.