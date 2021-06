Coldplay se lance dans un voyage stellaire avec sa vidéo « Higher Power »

Quelques semaines seulement après la sortie de « Higher Power », leur plus récent single, le groupe pop rock britannique Coldplay a présenté la vidéo officielle de cette chanson, qui présente les membres du groupe dans un voyage interstellaire alors qu’ils explorent une nouvelle planète. .

Avec des images réalisées par Dave Meyers, qui a déjà travaillé avec des artistes comme Taylor Swift et Billie Eilish, nous voyons Chris Martin et sa compagnie se diriger vers une planète de dépotoir colorée appelée Kaotica, dont le système linguistique est similaire à l’art dans lequel ils ont fait la promotion. réseaux sociaux votre nouveau matériel.

Les membres de Coldplay ne seront pas seuls dans cette nouvelle aventure, car à leurs côtés se trouvent un groupe particulier de chiens robotiques, d’énormes hologrammes et un gang de rue d’extraterrestres dansants, interprétés par la « Ambiguous Dance Company » de Séoul.

« La vidéo est une métaphore de la façon dont, en ce moment, nous nous sentons tous aliénés, éloignés de notre monde, presque comme si nous étions sur une planète extraterrestre. Et dernièrement, nous trouvons l’amour dans les rues et l’euphorie nous traverse dans la stratosphère de notre propre énergie et de notre plus grande puissance », a commenté Dave Meyers sur la vidéo dans un communiqué.

Coldplay a sorti « Higher Power » pour la première fois le 7 mai et il a été partagé en ligne dans le monde entier plus de 75 millions de fois jusqu’à présent. De plus, le groupe l’a déjà interprété en direct pour la première fois lors de l’événement Radio 1 « Big Weekend » au Royaume-Uni.

Après avoir présenté leur première présentation en direct via la plate-forme TikTok, il a été confirmé que Coldplay travaillait sur un nouvel album pendant la pandémie et que ce nouveau matériel s’intitulera « Music Of The Spheres ».