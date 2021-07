Coldplay se lance dans un voyage psychédélique avec sa nouvelle chanson « Coloratura »

Les icônes du pop rock britannique Coldplay sont en pleine promotion de « Music of the Spheres », leur neuvième album studio, ils ont donc présenté à leurs fans un nouvel aperçu de ce matériel en dévoilant la chanson « Coloratura », qui clôt ce nouvel album avec une composition rhapsodique de dix minutes.

Avec de fortes influences de Pink Floyd et de leur chef-d’œuvre psychédélique, « Dark Side of The Moon », ce nouveau morceau introduit de nouvelles portées musicales que Coldplay n’avait pas essayé d’approcher jusqu’à présent, présentant une chanson avec une structure complètement ambitieuse qui, au rythme des douces notes d’un piano, il est complété par une ligne de basse chaleureuse et de puissantes guitares électriques.

« Music of the Spheres » a été produit par Max Martin via le label Parlophone, annonçant cette semaine sa sortie prévue pour le 15 octobre, après que Coldplay a sorti son premier single « Higher Power » en mai dernier. « un grand pas en avant pour le groupe. »

Peu de temps avant le lancement de « Higher Power », Coldplay avait déjà anticipé le thème intergalactique dans ce nouveau matériel à travers ses réseaux sociaux et un site internet, en plus de collaborer avec la station spatiale internationale à travers une émission.

Les membres de Coldplay ont présenté ce sujet en direct à travers les BRIT Awards, l’édition virtuelle de Glastonbury, le programme « American Idol » et la première édition du « Big Weekend » organisé par BBC Radio. Le mois dernier, Chris Martin, leader et chanteur du groupe, a révélé ses ambitions pour que le groupe se produise directement depuis la lune.

Selon Martin, malgré les difficultés techniques que comporte ce projet, cela ne le dérangerait pas de l’essayer deux fois ou du ridicule qu’il peut traverser dans sa tentative. Il a également exprimé dans la même interview (réalisée pour BBC Radio 2) qu’il ne se sentait plus aussi attaché à l’idée d’être une pop star après avoir été isolé pendant la quarantaine.