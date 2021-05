Coldplay se connecte avec un astronaute pour lancer «  Higher Power  » sur la station spatiale

i-Tec USB-C HDMI and USB Adapter with Power Delivery Function - station d'accueil - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI

Augmentez les capacités de connexion de votre ordinateur portable, tablette, PC ou smartphone avec la nouvelle interface USB-C ou Thunderbolt 31 connecteur USB-C 3.1, pour la connexion à un ordinateur portable, une tablette, un PC ou un smartphoneInterface graphique 1x HDMI, pour connecter un moniteur HDMI avec une résolution 4K Ultra HD2x port USB 2.0 pour connecter vos périphériques USB et permettre la transmission de données haute vitesse Personnalisez votre lieu de travail afin qu'il réponde au mieux à vos besoins.<br/>Connectez vos accessoires préférés à votre ordinateur portable, tablette PC ou un smartphone avec le nouveau port USB-C ou Thunderbolt 3.<br/>Étendez votre poste de travail sur un moniteur HDMI externe ou connectez un projecteur ou un téléviseur possédant une interface HDMI.<br/>L'adaptateur prend en charge la transmission vidéo 4K Ultra vidéo HD, y compris le signal audio.<br/>L'adaptateur comprend également 2x ports USB 3.0 pour la connexion de vos périphériques possédant des ports USB standard 3.1 / 3.0 / périphériques 2.0 et la transmission de données à haute vitesse.<br/>Sur ce port, vous pouvez connecter un adaptateur original ou un adaptateur secteur universel AC avec connecteur USB-C, ce qui permet de travailler avec votre ordinateur portable, tablette ou smartphone et simultanément en assurer la recharge constante.<br/>Ce port permet aussi la transmission de données et vous pouvez ainsi connecter vos périphériques de données modernes possédant un connecteur USB-C.<br/>Ce port n'autorise pas la transmission vidéo.<br/>Cet adaptateur compact et léger sera votre compagnon de voyage.<br/>Les pilotes sont installés automatiquement à partir du système lors de la première connexion. - Offre exclusivement réservée aux professionnels