Coldplay réagit à l’hommage de BTS à «  Fix You  »

Le groupe britannique, Jeu froid a réagi à l’hommage récent du groupe de K-pop, BTS de votre sujet, ‘Fix You’ lors de la présentation de son spécial en «MTV Unplugged».

Le jour d’hier, Jeu froid Il a partagé sur ses réseaux sociaux le clip du groupe coréen avec le message « 아름다운 », qui signifie « Belle » dans coréen.

Le jour d’hier, Bts a surpris ses fans avec un hommage spécial à Jeu froid lors d’une session de «MTV débranché» révélant que la chanson leur avait apporté «Comfort» dans les moments difficiles et voulait préparer l’hommage pour leurs fans.







En plus de l’interprétation de ‘Fix You’, le groupe coréen a interprété des chansons comme, ‘Télépathie’, ‘Bleu et gris’, ‘La vie continue’ et votre succès, ‘Dynamiter’.