Coldplay lance le début officieux de l’été sur la place 45secondes.fr avec un concert torride

L’été commence officiellement ce week-end, mais vous n’avez pas à attendre jusque-là pour entrer dans le rythme de la saison – pas quand nous avons un acte aussi chaud sur la place.

Jeudi matin, les hit-makers britanniques Coldplay ont pris la scène AUJOURD’HUI dans le cadre de notre Citi Music Series et ont livré une performance qui a ravi le public. Et ils l’ont fait devant une vraie foule !

Cela fait un an et demi que Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman et Will Champion ont joué pour la dernière fois devant un public bondé en direct, donc les près de 350 fans entièrement vaccinés qui les ont accueillis ont marqué un retour bienvenu à la façon dont les choses étaient utilisées. être pour les rockeurs.

Et selon le leader Martin, qui fait salle comble depuis des décennies, cela a également marqué quelque chose d’inhabituel pour lui : la nervosité.

Le leader de Coldplay, Chris Martin, n’a pas pu contenir son enthousiasme à l’idée de se produire à nouveau devant une salle comble. Tyler Essary / AUJOURD’HUI

Juste avant de se lancer dans la musique, il a avoué: « Je me sens nerveux », plaisantant, « Je n’ai pas vu une vraie personne humaine depuis environ quatre ans. »

Mais l’homme de 44 ans a noté qu’il s’agissait simplement d’un cas d’excitation nerveuse. « Cela va être étrange mais merveilleux », a-t-il déclaré.

Revenons aux affaires : Coldplay a fait en sorte que les fans en redemandent pendant leur set sur la place AUJOURD’HUI. Tyler Essary / AUJOURD’HUI

Il avait certainement raison sur cette dernière partie. Lorsque le quatuor a donné le coup d’envoi, ils l’ont fait avec une chanson que les auditeurs fidèles connaissent bien – leur tube primé aux Grammy Awards 2002, « Clocks » – et la foule s’est déchaînée.

« Nous oublions que c’est vraiment la partie principale de notre groupe, ce sont les gens », a déclaré Martin après la première partie de leur set. « Nous avons raté toute la moitié de notre existence. »

Nous savons exactement de quoi il parle – après tout, c’était aussi la première fois en 477 jours AUJOURD’HUI une foule entassés sur la place.

Le groupe s’est remis aux affaires et est monté sur scène une deuxième fois pour interpréter son dernier single, « Higher Power », que Martin a qualifié de « porte d’accès » à la nouvelle musique sur laquelle ils ont travaillé au cours de la dernière année.

Et même si c’était censé être leur dernière chanson pour la matinée, lorsque le public a scandé « une chanson de plus » encore et encore, le groupe a accepté.

· Regarder AUJOURD’HUI toute la journée ! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspirations d’AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

· Inscrivez-vous au AUJOURD’HUI Bulletin!

Découvrez-en plus sur Coldplay lorsqu’ils se produiront au iHeartRadio Music Festival 2021 en septembre. Et si vous voulez voir plus de musique live AUJOURD’HUI, rejoignez-nous à nouveau le vendredi 25 juin pour une performance de HER