Coldplay et BTS ont créé la vidéo My Universe avec plus d’un million de vues en temps réel

Ne manquez pas la vidéo de My Universe, la chanson de Coldplay et BTS qui est déjà devenue un succès mondial.

Musique© Warner MusiqueColdplay BTS vient de chanter My Universe.

Jeu froid et Bts ils ont sorti la vidéo de Mon univers, l’une des collaborations les plus attendues de 2021. Il faut rappeler que le groupe britannique est l’un des plus aboutis de la musique contemporaine. Ses chansons ont conquis des millions de personnes à travers le monde grâce à ses paroles pleines d’espoir et passionnantes. Parmi ses tubes les plus connus figurent Fix You, Yellow, Paradise et chaque larme est une cascade.

Et pour son nouvel album Musique des Sphères ils ont eu le luxe de choisir l’un des boys bands du moment pour une collaboration. Le groupe coréen devient une tendance avec chaque chanson qu’ils sortent. Sur Twitter, YouTube, où que ce soit, les fans de ces jeunes sont toujours attentifs à chacune de leurs chansons. Et ce n’est pas l’exception.

Coldplay et BTS se sont réunis et Mon univers a porté ses fruits. Un thème musical qui parle d’amour et a un rythme super entraînant avec des touches de pop et d’électronique. Il a été lancé vendredi dernier et est déjà numéro 1 dans le TOP 50 de Spotify mondial. De plus, comme si cela ne suffisait pas, sur YouTube, il compte déjà plus de 37 millions de vues et est numéro 5 des tendances. Mais ce n’est pas tout. Il est également numéro 1 dans le classement iTunes de 90 pays.

Mon univers C’est un thème composé de Christophe Martin avec Suga, J-Hope et RM par BTS. C’est pourquoi, bien que les paroles soient pour la plupart en anglais, il y a quelques phrases en coréen. Après que Puissance supérieure, est le deuxième single de Music of the Spheres, un album qui sortira le 15 octobre.

Le clip vidéo Mon Univers

Parce que la chanson est déjà un véritable hit, les followers des deux groupes ont attendu toute la journée la sortie du clip vidéo. Le groupe britannique a annoncé sur son Instagram qu’il faisait sa première à 00h00 HE le 30 septembre et qu’il est enfin là. Il a atteint plus d’un million de téléspectateurs en temps réel. Avec une esthétique saisissante et futuriste quelque peu similaire à celle de Coureur de lame, la vidéo dure un peu plus de 4 minutes.

