Coldplay dit qu’ils ne feront que trois autres albums

Au cours des 21 dernières années, Coldplay a réussi à se maintenir comme l’un des groupes de pop rock les plus représentatifs du Royaume-Uni, non seulement grâce aux gros chiffres de vente dans le monde, mais aussi grâce à la qualité de leurs chansons, qui ont été devenus de véritables hymnes qui ont marqué la vie des fans de tous âges.

Et bien que Chris Martin et sa compagnie aient le potentiel de continuer dans cette voie pendant des décennies, il semble qu’ils aient déjà un plan pour leur retraite, prévoyant qu’il ne leur reste plus que trois albums studio avant leurs adieux à la scène.

Ce serait à travers une récente conversation avec NME dans laquelle Chris Martin a indiqué ses projets de retraite avec ses collègues après avoir réalisé son douzième album studio : « Nous allons faire douze albums. Car c’est beaucoup de tout mettre dans sa fabrication. J’adore ça et c’est incroyable, mais c’est aussi très intense. »

Martín pense que le défi est fini et que créer le type de musique du groupe ne semble pas difficile, mais offre un sentiment qui lui dit ce que lui et les autres devraient faire. Lorsqu’on lui a demandé si après ces trois albums tout s’arrêterait, le musicien a répondu : « Je ne pense pas que ce soit ce que nous ferons. Je sais ce qu’on va faire en termes d’albums studio. »

Au cours de cette même interview, les membres de Coldplay ont affirmé être prêts à travailler sur un thème pour un film de James Bond. Martin dit qu’ils essaient d’en écrire un depuis 20 ans, mais ne l’ont jamais envoyé aux producteurs de la franchise. « Nous avons des thèmes Bond pour cinq films, mais ils ne sont pas vraiment bons, pour être honnête. »

Chris Martin pense que Coldplay n’est peut-être pas sur la même longueur d’onde que James Bond. « Autant j’aime les films, autant je ne sais pas si nous chanterions lui rendrait justice », a-t-il commenté. Ce vendredi 15 octobre, le groupe a officiellement sorti « Music of the Spheres », leur neuvième album studio attendu.