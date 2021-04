Coldplay dévoile la mystérieuse publicité du projet «  Alien Radio  »

Liquideo E-liquide Blue Alien - Liquideo- Genre : 10 ml

Le e-liquide Liquideo est 100 % français !Laissez vos sens se faire envoûter par le e-liquide 54 Liquideo et son parfum très frais et fruité. Liquideo vous offre un savoureux mélange de curaçao et de framboise qui dévoile un parfum intense sous une note de menthe fraîche. Le saviez-vous ? Le curaçao était fabriqué à l'origine par les Hollandais. Cette liqueur est composée d'écorces, issues généralement de petites oranges vertes amères ou bigarades. Liquideo est une marque 100 % française. Liquideo est né d'une vocation : celle de concevoir des e-liquides pour cigarette électronique de qualité. Depuis son propre laboratoire parisien, des chimistes et arômaticiens composent les saveurs destinées à des millions de vapoteurs, partout en Europe. En maîtrisant chaque étape de production, d'embouteillage et de livraison, vous avez la certitude de consommer un produit qui respecte tous les critères de la législation européenne et française en vigueur. Les arômes utilisés sont certifiés de qualité alimentaire. Ce e-liquide ne contient ni diacétyle, ni parabène, ni ambrox. Ce e-liquide est compatible avec toutes les marques et modèles de cigarettes, cigares, pipes électroniques. Composition du e-Liquide - Fabrication française.Mode d'utilisationL'ouverture est protégée par un bouchon sécurité enfant, il faut donc appuyer et tourner en même temps pour ouvrir le flacon.Verser entre 3 à 5 gouttes sur le coton situé à l'intérieur de la cartouche pour les systèmes à bourre. Faites attention de ne pas inonder le coton, une fois les gouttes versées, votre coton doit être humide sur la surface visible et non pas submergé. Verser 10/12 gouttes de liquide dans le réservoir "Tank System", refermer le réservoir. Il est préférable de laisser 30 secondes le liquide imprégner l'atomiseur avant utilisation. Pour chaque saveur, il est fortement conseillé d'utiliser une cartouche dédiée, pour éviter le mélange des saveurs. Dès que vous ressentez une baisse de vapeur, un goût âcre ou de chaud, rechargez immédiatement votre cartouche Tank.Ne pas dépasser la date limite d'utilisation et conserver votre e-liquide dans un endroit sec et tempéré.Retrouvez ici tous les produits LiquideoNe pas laisser à la portée des enfants. Pensez au recyclage, et jetez les flacons dans les conteneurs appropriés. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.