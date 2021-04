Coldplay confirme la sortie d’un nouveau single

Après les spéculations générées par leur mystérieux projet « Alien Radio », le groupe pop rock britannique Coldplay a confirmé à ses fans que la semaine prochaine, ils réaliseront la sortie d’un nouveau single intitulé « Higher Power », qui a été produit par un éminent suédois. compositeur Max Martin.

Confirmant l’arrivée de cette nouvelle chanson vendredi 7 mai prochain, Chris Martin et compagnie ont assuré via les réseaux sociaux du groupe que ‘Higher Power’ est «une chanson qui est venue avec un petit clavier et une baignoire début 2020».

Bien que Coldplay confirme l’existence de cette nouvelle chanson pour la première fois, certains de ses fans les plus engagés avaient déjà pressenti son lancement lorsqu’ils ont réussi à décoder la mystérieuse sphère de symboles que le groupe a révélée sur internet plus tôt cette semaine avec la révélation du mystérieux site Web Alien Radio.

Au cours de la visite du site Web, le curseur s’est transformé en une étoile à quatre branches qui, lorsqu’elle est passée à différents endroits du site, a révélé des messages dans différentes langues avec des indices d’œuvres de la littérature universelle telles que « Les danseurs », une histoire mettant en vedette Sherlock Holmes, ou « Alice au pays des merveilles », ainsi que des annonces présumées de lancements de missiles.

Une section de texte émouvante présenterait ce que de nombreux fans de Coldplay ont souligné dans le cadre des paroles de ‘Higher Power’: «Ce bonheur est électrique et vous tourne autour. Je suis si heureuse d’être en vie, heureuse d’être en même temps que toi. «

Certains rapports récents suggèrent que Coldplay travaille sur un nouvel album, qui sera apparemment intitulé « Music Of The Spheres ». Ce serait le premier nouveau matériel du groupe depuis la sortie de «Everyday Life», leur huitième album studio, en 2019.