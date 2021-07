Coldplay annonce la sortie de son album « Music of the Spheres »

Le groupe rock-pop britannique Coldplay a confirmé la sortie de « Music of the Spheres », leur nouvel album studio, plus tard cette année. Ce matériel, le neuvième de sa discographie, a été produit par le compositeur pop acclamé Max Martin, préparant son arrivée au public le 15 octobre.

Coldplay a accompagné cette annonce d’une nouvelle bande-annonce promotionnelle dans laquelle, comme un voyage intergalactique, il emmène ses adeptes connaître brièvement chacune des douze chansons qui composent l’album, représentant chacune d’elles comme une planète différente, anticipant l’arrivée de » Coloratura », le nouveau single du groupe.

Merci d’avoir écouté, ou d’être venu à nos concerts ou de quelque manière que ce soit nous nous sommes connus à travers la musique.

Coldplay annonce l’arrivée de leur nouvel album suite à la sortie de leur premier single, « Higher Power », le 7 mai dernier. Celui-ci présentait un clip vidéo réalisé par Dave Meyers, un collaborateur de Taylor Swift et Billie Eilish, nous présentant Chris Martin, chef du groupe, en voyage sur la planète dépotoir de Kaotica.

Dans une déclaration à propos de la vidéo, Dave Meyers a souligné que cette vidéo était une métaphore de la façon dont, aujourd’hui, la société se sent aliénée et éloignée de sa propre planète, et comment l’euphorie remplit les gens du désir de se réunir avec les autres.

« Music of the Spheres » marque le retour musical de Coldplay après la sortie de « Everyday Life » en 2019. Le groupe britannique a récemment participé aux célébrations de l’Independence Day aux Etats-Unis avec une performance accompagnée d’un feu d’artifice devant un total de 8000 téléspectateurs de New York City, c’est sa plus grande audience depuis le début de la pandémie.