Cold War se réchauffe sur la lune dans la bande-annonce de la saison 2 de «  For All Mankind  » pour Apple TV +

Les navettes spatiales volent vers la lune et les astronautes prennent les armes dans le nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de « For All Mankind », la série alternative d’histoire spatiale du créateur Ronald D. Moore.

La vidéo de deux minutes mise en ligne le vendredi 15 janvier met en place le enjeux pour la deuxième saison , qui se situe au plus fort de la guerre froide. La série Apple TV + devrait revenir avec le premier des 10 nouveaux épisodes en streaming le 19 février.

« Nous devons leur rappeler Apollo 11 – » nous sommes venus en paix pour toute l’humanité « . Nous devons être à la hauteur de cela », déclare l’astronaute d’Apollo Ed Baldwin (Joel Kinnaman) dans la bande-annonce, semblant avertir du conflit croissant entre les Soviétiques et Américains sur la lune . Dans le cadre du spectacle, c’est un cosmonaute russe, plutôt que des astronautes américains, qui a atterri pour la première fois sur la lune en juillet 1969, forçant la NASA à chercher de nouvelles façons de surpasser son rival dans la course à l’espace.

La série alternative d’histoire spatiale « For All Mankind » revient sur Apple TV + pour une deuxième saison le 19 février 2021. (Crédit d’image: Apple TV +)

Affiche de la deuxième saison de la série Apple TV + «For All Mankind» du créateur Ronald D. Moore. (Crédit d’image: Apple TV +)

Saison deux de la la série reprend en 1983 , une décennie après la fin de la première saison.

<< Ronald Reagan est président et les plus grandes ambitions de la science et de l'exploration spatiale risquent d'être gaspillées alors que les États-Unis et les Soviétiques s'affrontent pour contrôler des sites riches en ressources sur la Lune. Le ministère de la Défense est passé au contrôle de mission, et la militarisation de la NASA devient centrale dans les histoires de plusieurs personnages: certains la combattent, certains l'utilisent comme une opportunité pour faire avancer leurs propres intérêts, et certains se retrouvent au plus fort d'un conflit pouvant conduire à une guerre nucléaire », lit-on dans le synopsis publié. par Apple TV +.

La nouvelle bande-annonce montre la NASA recrutant et préparant une nouvelle classe de candidats astronautes alors que la suspicion grandit que les Soviétiques déploient un type de nouvelle arme sur la Lune. Le vaisseau spatial Apollo amélioré et le matériel sont juxtaposés par l’introduction d’un nouveau véhicule: la navette spatiale.

«Je vous donne Pathfinder», dit Baldwin. « Il est trois fois plus puissant que notre navette actuelle. »

En plus de Kinnaman, la saison deux ramène les stars de la série Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall et Sonya Walger. Se joindre à eux sont Cynthy Wu dans le rôle de «Kelly Baldwin», Ed (Kinnaman) et la fille adoptive de Karen (VanSanten); Coral Pe a comme « Aleida Rosales », une ingénieure au passé compliqué; et Casey W. Johnson dans le rôle de «Danny Stevens», le fils des astronautes Gordo (Dorman) et Tracy (Jones).

« Pour toute l’humanité « est créé par Moore, Ben Nedivi et Matt Wolpert. Les trois produisent également aux côtés de Maril Davis de Tall Ship Productions. La série est produite par Sony Pictures Television.

